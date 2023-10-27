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Українським захисникам в Авдіївці треба протриматися зовсім небагато: Роман Світан озвучив прогноз

14:59 27 жовтня 2023
Авдіївка

Попри активізацію російської окупаційної армії в районі Авдіївки, шанси захопити місто в неї невеликі. Захисникам України необхідно протриматися лише кілька тижнів, потім ситуація зміниться.

Про в інтерв'ю на OBOZ.UA заявив військовий експерт Роман Світан.

«Там справді важко, але у росіян небагато шансів виконати це завдання», — заявив він.

Експерт нагадав, що вже за кілька тижнів розпочнуться осінні дощі, які перешкоджатимуть просуванню важкої техніки окупаційних військ.

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«Донбас — це до метра чорнозему. У вологому стані це хороший „бетон“, який засмоктує практично будь-яку техніку», — зауважив Світан.

Таким чином, залишилося всього кілька тижнів до початку серйозних дощів, які відмінусують можливість росіян рухатися Донбасом.

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«Нам треба протриматися кілька тижнів, і я думаю, це завдання можна здійснити», — переконаний він.

У цьому контексті полковник додав, що в районі Куп'янська та Авдіївки вже з'явилися зразки західної техніки.

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«Там уже є Bradley, є Leopard. Туди підтягнеться й інша серйозна техніка», — спрогнозував він.

«Ухвалено рішення утримувати ці два регіони. Думаю, до дощів ми точно втримаємося, а потім погода нам допоможе», — підсумував експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу, від початку активних наступальних дій ворога поблизу Авдіївки, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни втратили приблизно понад п’ять тисяч особового складу вбитими та пораненими, а також до 400 одиниць бронетехніки. А з 22 лютого 2022 в Україні вже знищено майже 298 тисяч окупантів.

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