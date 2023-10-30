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Тіна Кароль підігріла чутки про «роман» з відомим танцюристом

11:52 30 жовтня 2023
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка раніше натякнула на те, що її самотність може бути тимчасовою, знову підігріла чутки про роман з відомим танцюристом. У TikTok з’явилося відео, на якому артистка та учасник шоу «Танці з зірками» Дмитро Жук обіймаються та фліртують у відвертому танці.

Ні Тіна, ні Дмитро це відео не коментували. Однак раніше вони запевняли, що їх пов’язують виключно дружба та робота.

«Вона мій бос, реально. Тільки творчість. І крапка», — так раніше коментував Жук чутки про роман.

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Нагадаємо, сама Тіна Кароль на афішує особисте життя. Головним чоловіком у своєму житті вона називає сина Веніаміна. Проте співачці періодично приписують романи. Зокрема, в мережі обговорювали її ніжну дружбу з Даном Баланом. А також ходили чутки про роман Кароль з гітаристом Антоном Поповим.

Фото: instagram.com/tina_karol

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