Відомий волонтер Роман Донік вважає, що наразі «звичайні росіяни» знов відчувають себе «асвабадітєлямі»

«А давайте без фанфаронства, та завищених сподівань? Ну от реально, — пише Роман Донік, який раніше казав про війну в Україні на виживання, на своїй сторінці у соцмережах. — росія зараз з точку зору більшості їх населення переживає свої найкращі часи.

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Я зараз не про економіку, не про демократію, не про якісь обмеження або санкції. І навіть не про правлячий, та прогресивний клас. Не про молодь. І звісно не про бізнес еліти. Я про звичайного росіянина, яких переважна більшість на величезній мало пристосованій для цивілізованого життя території. У них, насправді все дуже і дуже добре. У них з'явилися сенси в житті, про які можна говорити. Вони знову відчувають себе народом «асвабадітєлєм».

А ще у цього народа, з'явилися гроші. Багато грошей. Небачено багато. Це і зарплати військових, і гробові, і виплати за поранення. А ще дешеві кредити. А ще купа соціальних програм зі списання боргів та «підтримки», які стали доступні через війну. А ще нестача фахівців та зниження рівня конкурентності на ринку праці. Байдуже, що об'єктивно стало гірше, що у містах десь впала якість життя. Вони відчувають себе краще. І байдуже їм насправді, що це все робиться, вбиваючи свої сусідів. І байдуже на мораль та етичність.

Селища які були депресивними чорними дірками, бухають тижнями «в чорну голову» на гробові виплати. Інваліди після поранень, на деякий час стають зірками яких всі люблять, бо в них є пойло й гроші.

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Це народ, який завжди жив одним днем. Завжди. І в більшості своїй, цей день був хєровий. А зараз в більшості своїй, в їхній уяві, цей день гарний. Не важливо, що в ковбасі стало на 50% менше м’яса. Важливо, що її стало більше. Це завжди так працювало в цій державі.

Ця війна, в середньому по палаті, дала їм те, чого в них ніколи не було за їхнього життя — сенс життя.

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Ця війна, в середньому по палаті, збагатила (хоча і не надовго) певні верстви населення.

Більшість росіян відчули переваги війни морально. Бо завжди було хєрово, але зараз є мета і сенс. І дешеві гроші.

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путін, шмутін, не важливо хто. Помер, чи живий, здоровий чи хворий, не важливо. Середньостатистичний росіянин має прямі вигоди від війни. Навіть якщо це тільки в його уяві".

Фото з соцмереж

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