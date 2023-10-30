«Вони зірвали поставки зброї»: Антикорупційна рада при Міноборони звернулася до НАБУ

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони просить Національне антикорупційне бюро України перевірити компанії, які зірвали поставки зброї. Йдеться про польську «Alfa Sp z o.o.» і ТОВ «Львівський арсенал», пише УП з посиланням на голову Громадської ради Євгена Грушовця.

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Так, у заяві на ім'я директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса йдеться, що до поля зору Громадської ради потрапили декілька ризикованих контрагентів із ознаками корупційних ризиків та недоброчесності.

Так, «Alfa» займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею, не має податкової звітності й фігурує у кримінальному провадженні за фактом постачання неякісної амуніції. Проте вона уклала договори з Міноборони, за якими виникла заборгованість на суму майже 95,6 млн євро.

А «Львівський Арсенал» спеціалізується на професійній, науковій і технічній діяльності, але уклав контракт із Міноборони і не поставив жодного снаряду й спеціального транспортного засобу для армії. За цим контрактом зараз розглядається судова справа за позовами на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

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Подібні проблеми спостерігаються і в державних компаніях України, з якими Міноборони уклала контракти на постачання озброєння та військової техніки, зазначає Громадська рада.

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Грушовець попросив Кривоноса дослідити зазначені факти та надати їм належну правову оцінку в рамках досудового розслідування.

За даними УП, також у НАБУ була подана заява про злочин щодо двох згаданих компаній, тож Бюро буде зобов'язане відкрити відповідне провадження.

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Нагадаємо, у справі про розкрадання 307 млн грн Міноборони НАБУ повідомило про підозру екснардепу та експершому заступнику начальника Генштабу.

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