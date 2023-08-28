Після скандалу з сім’єю Розенблата через постачання безпілотників, навколо Міноборони вибухнув новий скандал. Як з'ясували журналісти, лише за квітень 22-го Міноборони підписало з маловідомою польською компанією «Alfa» контрактів на поставку захисного обладнання, військової техніки та боєприпасів на суму понад 22 мільярди гривень, оплатило авансів на мільярди гривень і отримало… зірвані контракти. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Української Правди» «Мільярди на крові. Як непримітна польська фірма забрала десятки мільярдів у ЗСУ».

«Бронежилети та плити поставлені зі значною затримкою, захисні шоломи повернуті як неякісні, гаубиці 2С1 „Гвоздика“ — в незадовільному стані, припасів до Д-30 поставлена лише десята частина, ракет до „Градів“ — третина. А й ще контрактували ту ж саму продукцію через державного імпортера „Прогрес“, але за вищою ціною — МОУ підписувало контракт на поставку пострілів до Д-30 за ціною 760 євро, а „Прогрес“ з „Alfa“ на такі ж постріли — по 1195 євро. 435 євро або плюс 57% на одному снаряді, законтрактованому, по суті, в тієї ж фірми з різницею у п'ять днів. До речі, курував контракти з „Alfa“ колишній заступник міністра оборони України, а зараз заступник директора „Прогресу“ Олександр Миронюк — той самий, у якого в дивані слідчі знайшли мільйони різної валюти», — пише УП.

Як зазначає видання, червень знову став «золотим» для «Alfa» і провальним для Міноборони: «Знову підписуються контракти на мільярди гривень, оплачуються аванси і знову зрив. Пострілів для „Гіацинта“ приїхало близько 40%; 120-мм мін поставили менше, ніж 1% від контракту; пострілів до „Дани“ не поставили взагалі».

На початку 2023-го «Alfa» мала заборгованості перед МОУ на суму понад 3,5 млрд грн і на десятки мільйонів євро штрафів. При цьому українська армія рік не отримувала критично важливого озброєння і не могла законтрактувати його в іншому місці, бо «Alfa» вивела гроші з країни.

Хто в Україні міг лобіювати «Alfa» і вибивати для неї, попри всі очевидні застереження, все нові й нові контракти? Звідки у скромної польської компанії виходи на закритий світ болгарської оборонки, де вона мала купувати снаряди? Журналісти обіцяють дати відповіді у наступних публікаціях.

Раніше військовий експерт Кирило Сазонов прокоментував справу колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова через бронежилети.

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