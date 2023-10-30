Окупанти продали з аукціону кримську квартиру Зеленських: названо суму

Квартира родини президента України Володимира Зеленського в окупованому Криму була продана окупантами на аукціоні за 44,3 млн руб (близько 476 тисяч доларів США). Про це повідомляє російська пропагандистська агенція «РИА Новости».

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За даними ЗМІ, дружина президента України Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії площею 129,8 кв. метра у квітні 2013 року разом із паркомісцем площею 16,1 кв. метри. Вартість цього майна оцінювалась у 1,3 мільйона гривень (понад 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).

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