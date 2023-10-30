Слабкі, але часті: коли магнітні бурі вдарять по українцях у листопаді
У листопаді на українців чекають кілька хвиль магнітних бурь. Вони можуть негативно вплинути на самопочуття метеочутливих людей, а також людей із хронічними захворюваннями, пише 1plus1.ua.
Так, у листопаді очікуються слабкі та сильні магнітні бурі, які спостерігатимуться протягом місяця. На кожну людину сонячна активність впливає по-різному. У когось вона викликає пригнічений настрій, мігрень, підвищений тиск, а у когось — загострення хронічних захворювань.
Календар небезпечних дат у листопаді:
• 18−20 листопада — слабка геомагнітна буря;
• 24−26 листопада — середня геомагнітна буря;
• 29−30 листопада — слабка буря.
Під час магнітних бур спостерігаються такі симптоми:
• пригнічений настрій і дратівливість,
• підвищення чи зниження артеріального тиску,
• порушення сну,
• біль у суглобах,
• апатія чи тривога,
• головний біль та запаморочення,
• загострення хронічних захворювань.
Як писали «ФАКТИ», щоб мінімізувати вплив бурі на здоров'я людям слід дотримуватися рекомендацій лікарів.
А саме:
• займатися помірною фізичною активністю;
• підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;
• намагатися більше відпочивати та висипатися;
• пити більше чистої води.
Також важливо перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків, адже якщо ви належите до категорії метеочутливих людей, у дні підвищеної сонячної активності напевно відчуєте підвищення або зниження артеріального тиску, порушення сну, біль у суглобах, головний біль та запаморочення.45