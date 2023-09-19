Будуть важкі дні: коли чекати магнітні бурі в жовтні 2023

Спалахи на Сонці провокують сплеск геомагнітної активності, яка лише посилюватиметься. Можливі запаморочення, біль у суглобах та стрибки артеріального тиску. Фахівці радять знизити навантаження на організм, уникати перенапруги та стресів.

Разом з тим, магнітні бурі жовтня 2023 року кардинально не вплинуть на здоров’я людей. Середина осені буде відносно спокійною в плані сонячної активності, стверджують сейсмологи.

1 жовтня — очікується перша магнітна буря середньої сили.

2 жовтня — буде слабка сонячна активність.

5 жовтня — найсильніша магнітна буря. Її пік буде вранці, але вплив на організм протримається аж до глибокої ночі. Можливі різкі перепади настрою, головний біль і запалення хронічних захворювань.

З 13 до 15 жовтня та 23−26 числа очікуються ще дві магнітні бурі слабкої сили.

29−30 жовтня буде досить серйозна сонячна активність- магнітна буря середньої сили.

Медики нагадують, щоб нормально пережити сонячну активність, бажано більше часу проводити на свіжому повітрі, дотримуватись режиму сну, уникати спиртних напоїв і жирної, важкої їжі, пити більше води.

Разом з тим, сьогодні, 19 вересня та у середу, 20 вересня, теж очікується магнітна буря. Буря від малої може досягти рівня G3 — сильної бурі, повідомляє The Watchers.



Геомагнітне поле 19 вересня підвищиться до G1 (мала магнітна буря), потім до G2 (помірна геомагнітна буря). Також не виключається, що магнітна буря досягне рівня G3 (сильна).

За прогнозами, останні дні вересня також принесуть нам магнітні бурі. Зокрема, серйозні магнітні коливання очікуються з 26 по 28 вересня. Остання слабка магнітна буря очікується 30 вересня.

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