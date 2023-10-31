LOBODA у Ніцці втекла з весілля і презентувала україномовний сингл

Співачка LOBODA випустила новий кліп на україномовну пісню «Київ-Ніцца». За її словами, це історія двох людей, розділених відстанями та обставинами, але назавжди об'єднаних коханням.

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«Історія дівчини, що втекла зі свого власного весілля до коханого, з яким її об'єднували довгі роки кохання і без якого вона так і не навчилася жити», — пояснила співачка.

Режисером відеороботи виступила сама LOBODA. Це вже не перший раз, коли співачка працює і в кадрі, і поза ним.

«Я думала про кожен кадр, як акторка — намагалася передати необхідні емоції, а як продюсер — контролювати організацію процесу. Це як грати на декількох музичних інструментах, важливо, щоб вийшла симфонія, а не шум», — сказала вона.

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За участі великої команди з Європи та України кліп було створено у надзвичайно короткі строки, а зйомки проходили в Ніцці.

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Сингл вже доступний на всіх цифрових платформах.

Як повідомлялося раніше, у серпні Світлана Лобода завітала до Центру гуманітарної допомоги у Варшаві, де проживає понад 600 українців, яким вона привезла побутову техніку, спортивний інвентар та інші побутові речі.

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