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Фінансова допомога українкам: як стати учасником програми «Мама Моя»

10:04 31 жовтня 2023
жінка з дитиною

Українці, які опинились у складних життєвих ситуаціях через військові дії, можуть отримати допомогу від держави, а також від міжнародних організацій — благодійного фонду «Мама Моя», який підтримує українок, надаючи їм цільову фінансову допомогу.

У разі, якщо вашу заявку буде схвалено, вам видадуть банківську картку, за допомогою якої можна буде купувати товари з визначеного фондом переліку.

Про це йдеться на сайті фонду.

На фінансову допомогу можуть розраховувати громадянки України з такими обставинами:

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- їхні чоловіки, діти або батьки служать у лавах ЗСУ, силах ТРО або добровольчих загонах на фронті;

- їхні чоловіки або діти визнані загиблими в зоні, де тривають активні військові дії;

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- їхні чоловіки, діти або батьки померли чи зникли безвісти через бойові дії;

- їхнє житло постраждало або знищене внаслідок війни.

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Для того щоб отримувати такі виплати, вам знадобиться мати платіжну картку «ПриватБанку».

Детально вивчити умови надання допомоги можна за цим посиланням.

Щоб стати учасницею гуманітарної програми у вигляді цільової грошової допомоги, потрібно пройти реєстрацію за цим посиланням.

В анкеті знадобиться вказати такі відомості:
- електронну адресу,

- контактний номер телефону,

- посилання на ваш акаунт у соцмережах — Facebook, Instagram, LinkedIn (за наявності),

- місце проживання,
- адреса реєстрації,

- ПІБ,

- ІПН,

- інформацію про вашу сім’ю,

- дані про стан житла,

- відомості про наявність у вас роботи на даний момент.

Організатори просять також додати свою коротку історію і фото з дітьми, якщо вони у вас є. У разі позитивного рішення про надання виплат співробітники фонду самі зв’яжуться з вами.

Раніше ми розповідали, як отримати допомогу від Благодійного фонду «Ліки для України». Розмір допомоги залежить від вартості необхідних препаратів.

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