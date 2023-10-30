Декілька категорій українок отримають матдопомогу від міжнародного фонду: хто може на неї претендувати і як оформити

Різноманітні організації продовжують виплачувати українцям, які постраждали від війни, фінансову допомогу. Зокрема, й міжнародна жіноча організація, яка надає допомогу вразливим категоріям українок.

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Як повідомляють в Мінреінтеграції, йдеться про благодійний фонд Mama Мoya, який віділяє кошти жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року.

Подати запит на благодійну допомогу можуть жінок:

житло яких було пошкоджено або знищено через війну;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;

чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для участі у програмі учасникам необхідно зареєструватися за посиланням.

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В день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів.

«За кожною заявою-анкетою Фонд здійснює перевірку та аналізує інформацію аби надати допомогу тим, хто найбільше її потребує і відповідає умовам. Фонд має право подати жінці запит щодо необхідності надання нею документів, що посвідчують її особу (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків) та інших підтверджуючих документів. Фонд аналізує наявну інформацію автоматизованими алгоритмами і приймає рішення про надання, або про відмову у наданні благодійної допомоги», — йдеться у повідомленні на сайті фонду, де можна переглянути умови участі в програмі.

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Нагадаємо, що українки, які щойно стали мамами або збираються народити, можуть отримати кошти від Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги.

Фото Pixabay

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