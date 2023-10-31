Співробітник фсб заявив про аномальні втрати окупантів на Авдіївському напрямку
Наступальна операція ЗС рф на Авдіївському напрямку триває. Південніше від Авдіївки основна увага окупантів сконцентрована навколо захоплення піщаного кар'єру. Однак спроби безуспішні. Одночасно з просуванням, відзначаються аномально високі втрати в особовому складі ЗС рф.
«Згідно зі статистикою, за останні два тижні втрати ЗС рф склали 12 750 осіб, або по 910 військовослужбовців на день у середньому. Пікові дні 13.10 і 20.10 становили 1030 і 1380 військовослужбовців відповідно», — пише автор телеграм-каналу «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників фсб.
Щоб переконатися в правильності цих цифр, автор телеграм-каналу звернувся до знайомих росіян, які перебувають на лінії бойового зіткнення на Авдіївському напрямку в Україні і мають безпосередній доступ до показників втрат серед підрозділів.
«21-ша окрема мотострілецька бригада (в/ч 12128, Оренбурзька обл.). Спілкувався з колегою 22 жовтня. За його словами, за 20.10 втрати в бригаді такі: „200“ — 113, „300“ — 169, зниклі безвісти — 44; 114-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 42038, Донецьк). За 20.10: „200“ — 89, „300“ — 205; 1-ша окрема мотострілецька бригада (в/ч 41680, Комсомольське). За 20.10: „200“ — 67, „300“ — 166; 15-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 90600, Рощинський). За 20.10: „200“ — 61, „300“ — 118. Варто зазначити, що це не всі підрозділи, які беруть участь у бойових діях, а лише ті, в яких у мене є контакт».
Також на постійній основі, йдеться у дописі, відбувається поповнення особового складу військовослужбовцями рф для підтримки боєздатності підрозділів. На даний момент підтягують військовослужбовців (колишніх ув'язнених) з Куп'янського напрямку.
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