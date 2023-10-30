Окупанти активізувалися під Куп'янськом та Бахмутом, а під Авдіївкою продовжують втрачати бойові літаки

На сході обстановка залишається складною. Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Особливу активність росіяни проявляють в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій. Такими діями росіяни намагаються зупинити рух Сил оборони. Ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей», — повідомив він.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський поінформував про знищення ще одного російського Су-25.

«Знищено ще один російський Су-25. Вже шостий на авдіївському напрямку з 10 жовтня цього року. Загалом, на таврійському напрямку ворог завдав 21 авіаудару, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 1086 артобстрілів. Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1387 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 527 осіб. Знищено 49 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 танків, 6 ББМ, 4 артсистеми, один літак, 23 БпЛА, 8 автомобілів. Знищено і 4 склади боєприпасів ворога. Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку», — повідомив він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес зазначав, що українські війська покладаються на успішну стратегію нейтралізації переваг росії. Мається на увазі сосередження зусиль Сил оборони України на завданні ударів по російській артилерії, штабах та логістичних центрах, що має ускладнити пересування військ супротивника.

Фото Генштабу

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