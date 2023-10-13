Вдала операція в Мелітополі: партизани відрізали окупантів від постачання боєприпасів та палива на Запорізькому напрямку

В п'ятницю, 13 жовтня, чергова диверсія відбулась на залізній дорозі на території, яку зараз контролюють російські загарбники.

Підрозділ Руху опору Сил спеціальних операцій підірвав залізничний потяг, який щодня возив з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. У зворотному напрямку окупанти везли пошкоджену техніку, награбовані залізну руду, українське зерно та інше майна.

В результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

«Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога», — йдеться у повідомленні ССО.

Карту опублікував Центр Національного спротиву.

Нагадаємо, сьогодні також стали відомі деякі деталі операції СБУ та ВМС ЗСУ щодо пошкодження російського корабля «Павєл Державін» та носія крилатих ракет «Буян».

За інформацією джерел в СБУ, обидва судна були уражені «Морськими малюками» з експериментальним озброєнням.

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