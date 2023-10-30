Майже два десятки окупантів поранено внаслідок удару ЗСУ по російських ракетниках у Західному Криму, — росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму, де раніше в районі Джанкоя ЗСУ завдали удару по розташуванню спецназівців противника, у ніч на понеділок, 30 жовтня, було зафіксовано новий «приліт» у районі Оленівки.

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Як повідомляють російські ресурси, ракетний удар було завдано по місцю розташування ракетно-зенітного полку росіян у Західному Криму. ASTRA пише, що 17 окупантів було поранено, пошкоджено 5 автомобілів, один з яких не підлягає відновленню.

Фото ASTRA

Було неспокійно вночі й в районі Севастополя. Місцевий «гауляйтер» розвожаєв заявляв, що на зовнішньому рейді чф рф «над акваторією відбиває атаку БПЛА». А роспаблики стверджували, що у Чорному морі було виявлено два безекіпажні українські катери. Тож не зрозуміло — чи то БПЛА прилетіли, чи то припливли, чи то й інше.

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Нагадаємо, що днями з'явилася інформація, що в районі тимчасово окупованого Севастополя підірвався на міні російський корабель «Володимир Козицький», головне завдання якого — пошук мін.

Фото з Вікіпедії

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