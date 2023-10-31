Дублянки оригінального крою правитимуть бал трендів: що варто придбати на зиму, аби виглядати стильно

Невідворотність зими варто прийняти. І не засмучуватися, а доповнити свій гардероб стильним верхнім одягом, в якому навіть у холоди ваші образи будуть бездоганними. Український стиліст Матвій Калугін, який раніше давав поради щодо вибору жіночого піджаку, зібрав добірку з трендів та актуального на холодну осінь-зиму, проте, звісно, її можна ще доповнювати.

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«Короткі пальта продовжують бути на піку своєї актуальності. Носимо зі штанами або довжиною максі суконь, спідниць.

Вовняний бомбер — більш кежуальна альтернатива пальту. Найкраще пасуватиме до гардеробів прихильників кежуалу та спорту, а з класичними речами в свою чергу влучно контрастуватиме.

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Бомбери з хутряним коміром — тренд сезону. Можна обирати моделі з нейлону, шкіри, замші. Вдало поєднуватимуться з гранжем, стилем преппі, кежуалом та навіть романтичними елементами образів.

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Дуті жилети носимо зараз, але якщо ви постійно пересуваєтеся на авто, то задоволення можна відкласти і на зиму. В морозні дні вдягаємо з теплим светром та термобілизною: і в машині не паритеся, і дійти до пункту призначення не холодно.

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Жилети з овечої шкури ліпше підійдуть як доповнення до класичних, кежуальних або романтичних образів.

Дублянки оригінального крою правитимуть балом трендів. Якщо ви вже маєте класичні моделі та хочете спробувати щось новеньке, звертайте увагу на об'ємні рукави, асиметрію, шви навиворіт, гіпертрофований комір, двобортні дублянки, дублянки з поясом".

Якщо у холод хочете все одно виглядати сильно, варто звернути увагу на гладкі шуби-дафлкоти.

«Це коротка гладенька шубка, немов плюшева, але з застібками, які характерні для дафлкоту. Якщо бачите дерев"яні продовгуваті ґудзики, петлі зі шкіри чи металу — це воно.

Пуховики з акцентом на талії увирязнять фігуру навіть в мінусову температуру.

А пуховики з накладними кишенями будуть більш практичними та підтримають тренд на утилітарність. Та не забувайте обирати кишеньки, які співмірні за масштабом до фігури".

Раніше Матвій Калугін розповідав про актуальну естетику осені.

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