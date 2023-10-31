«Нічого не можу зробити з цією х**нею»: олімпійська чемпіонка з росії виправдалася за ганебну мовчанку про війну

Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 та триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту росіянка Марія Ласіцкене, яка отримала «на горіхи» за своє цинічне скиглення від українського скелетоніста Владислава Гераскевича, розповіла про те, що написала своїй колезі по сектору Ярославі Магучих.

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«Ярослава, мені дуже шкода, що відносини між нашими країнами вплинули на твоє ставлення до мене, — наводить текст листа Ласіцкене портал Sports.ru. — Я собі такого не дозволила після Токіо й не дозволю зараз. Я щодня думаю про те, щоб із вами та вашими близькими все було добре, і я чомусь думала, що ви це розумієте (знаючи мене та мого тренера стільки років). Але ви, звичайно, не зобов'язані, тому що я жодного разу про це не сказала вголос.

Вибач мені мою слабкість, я не могла знайти слів, я боялася, що моє «як ви там?» ще більше розсердить вас. Тому що відповідь на це питання зрозуміла. І я була впевнена — жодне моє слово не полегшить ваші переживання та страждання. Я нічого не можу зробити з цією х**нею, і це розбиває мені серце. Але я в жодному разі не виправдовую себе, я просто хочу, щоб ти хоча б спробувала зрозуміти мене.

Я припустилася помилки, але на той момент я думала, що мої слова вам ніяк не допоможуть. Але мовчання — не значить згода. Не думаю, що ти мене зрозумієш… Я перечитую це все та розумію, що слова ніяк нічого не полегшують".

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Додамо, що уродженка Кабардіно-Балкарії, яка є кадровим офіцером (капітаном) Збройних сил рф, після завоювання олімпійського «золота» в серпні 2021-го більше не брала участі в жодних міжнародних змаганнях. За цей час вона стала чемпіонкою росії в 2022-му, а також посіла сьоме місце на першості країни в 2023-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна Ярослава Магучих із рекордом сезону виграла суперфінал «Діамантової ліги».

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