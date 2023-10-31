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Суспільство та люди

Деколонізація продовжується: ще в одному обласному центрі демонтували пам’ятник Пушкіну

17:17 31 жовтня 2023
Демонтований пам'ятник

У місті Запоріжжя з майдану Вернадського (колишня площа Пушкіна) демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомляє Суспільне.

Запорізький історик Валерій Стойчев зазначив, що пам'ятник російського поета прибрали з майдану в рамках процесу деколонізації.

Демонтаж пам'ятника

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«Пам'ятник встановили на честь проїзду російського поета до Таганрогу через Олександрівськ Катеринославським поштовим трактом», — пояснив Стойчев.

Нагадаємо, влітку пам'ятник Пушкіну демонтували у Полтаві.

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Приблизно у той же час в центрі Одеси демонтували меморіальну дошку на честь російського полководця Олександра Суворова.

Однак на Львівщині демонтаж деяких радянських пам'ятників спричинив гарячі суперечки. Місцева громада не повідомила обласній робочій групі з питань декомунізації при Львівській ОВА про наявність трьох пам'ятників тоталітарного режиму. А деякі жителі сіл навіть після виявлення порушення виступають проти знесення символів СРСР. ї

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Фото з соцмереж

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