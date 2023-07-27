36.99 / 37.67 41.08 / 41.93
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Російських ідолів відправили на сміттєзвалище історії: у Полтаві знесли пам’ятники Пушкіну та Ватутіну

13:05 27 липня 2023
бюсти

В Україні в рамках декомунізації продовжують проводити ревізію пам'ятників та зносити монументи, пов'язані з епохою СРСР та російської імперії.

Так, у Полтаві демонтували пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та генералу Миколі Ватутіну.

Про це повідомили у Полтавській міській раді.

«Сьогодні зранку працівники КП „Декоративні культури“ демонтували пам’ятник-бюст радянському генералу армії Миколі Ватутіну, який був розташований на вулиці Української Повстанської Армії. Вони також знесли пам’ятник-погруддя російському поету та письменнику Олександру Пушкіну, що розташований у Березовому сквері», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пам’ятники тимчасово зберігатимуться на території КП «Декоративні культури».

Після початку повномасштабної війни в Україні почали активно перейменовувати об'єкти, що були названі на честь російських діячів, а також зносити пам'ятники їм.

Нагадаємо, в Києві на монументі «Батьківщина-мати» на щиті радянський герб замінять на тризуб.

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Модний песик

Ракам — успішна кар’єра, Скорпіонам — підвищення кваліфікації, Рибам — грошові надходження: гороскоп на день Модного Песика, любителя Барбі

Діана Кондратюк вийшла заміж за Артура Звягінцева

Популярна телеведуча вийшла заміж

Вайкуле та Крутий

«Я патріот своєї країни»: Вайкуле різко поставила на місце Крутого

Том Бреді та Ірина Шейк

Вистежили папараці: легенда американського футболу провів ніч у своєму будинку з російською супермоделлю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту