Постачальники харчів для армії заробляли по 8 грн на буханці: журналісти оприлюднили результати аудиту Рахункової палати

Рахункова палата України затвердила результати Аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених Міністерству оборони зокрема для забезпечення харчування військовослужбовців Збройних Сил України (як відомо, саме ці прорахунки стали негласною підставою для звільнення міністра Резнікова).

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Звіт було зроблено за зверненням Антикорупційного комітету Верховної Ради, він стосується першого півріччя 2023 року, пишуть Наші гроші.

«Наприкінці листопада 2022 року Міноборони повідомив потенційних постачальників про заплановані закупівлі послуг харчування на 2023 рік та запропонував надати цінові пропозиції. Фактично Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та самостійно не визначило вартість послуг харчування. Укладені договори не враховували реальну потребу у продовольчому забезпеченні ЗСУ визначену Тилом Командування Сил логістики ЗСУ», — йдеться у документі.

Наприкінці 2022 року Міноборони уклало десять угод на харчування військових у 2023 році на 42,05 млрд гривень. Після розслідування щодо завищених цін були укладені додаткові угоди, якими деякі ціни продуктів було знижено вдвічі.

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Потім був прийнятий закон про повернення незбройних закупівель Міноборони в «Прозорро». І на цих торгах ціни продуктів були знижені ще раз. Таким чином, за укладеними договорами річна вартість забезпечення харчування військовослужбовців та годування штатних тварин склала 37,98 млрд грн, що на 8,19 млрд грн менше орієнтовної вартості, визначеної Переліком та обсягами закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення на 2023 рік.

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Також Рахункова палата встановила, що вартість харчування Міноборони була значно вищою від цін інших силових органів.

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А ще аудитори вказали, що «із 409 найменувань продуктів Каталогу майже 75% не мають практичного застосування!

Коментуючи оприлюднений звіт, журналістка Тетяна Ніколенко відзначила, що завдяки різним схемам в армії лише на хлібі заробляли по 8 грн з буханця. Наприклад, протягом січня-червня 2023 року ТОВ «ЮНІОРПРОДУКТ» здійснило постачання (за ціною 32,4 грн за 1 кілограм): хліба житнього в обсязі 11317,96 кг на суму 366,7 тис. грн та хліба з пшеничного борошна першого ґатунку в кількості 22450,715 кг на суму 727,4 тис. гривень. Тоді як за документами виробника продукції ТОВ КВ ФІРМА «РОМА», ціна хліба становить 23,68 грн (Козацький нарізний) та 23,76 грн (Слобожанський нарізний), яка менша за ціну постачання на 8,72 грн та 8,64 грн відповідно. Як наслідок, завищено вартість хліба на загальну суму 292,67 тис. гривень.

Ціни на продукти харчування, у співвідношенні до закупівельних, також були вищими на: яйце — на 36%; буряк — 44%; картоплю — 34%; моркву — 27%; цибулю — 15%; крупу гречану — 32%; крупу пшеничну — 54%; пшоно — 22%; цукор — 22%; олію — 27%; яблука — 31%.

І це при тому, що постачальники нічого на фронт не возили — це робили виробники.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про роботу найбільшого постачальника харчування для армії.

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