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Події

Партизани влаштували пожежу на військовому аеродромі рф під Сімферополем

19:44 31 жовтня 2023
Аеродром

У тимчасово окупованому Криму, де ЗСУ напередодні завдали потужного удару по місцю базування ракетно-зенітного полку росіян, сталася пожежа біля аеродрому, що нібито не експлуатується. Відповідні супутникові фотографії показав Telegram-ресурс Кримський вітер.

На кадрах, які були зроблені NASA 31 жовтня о 12:43 та 13:23, можна побачити три основні вогнища займання. Всі вони в районі аеродрому Веселе на північ від Сімферополя.

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Увечері моніторингова група «Кримського вітру» повідомила, що пожежа дісталася безпосередньо до аеродромного комплексу.

Також партизани додали, що саме на цей майданчик могли перекинути вцілілі гелікоптери з Бердянська, аеродром якого вразили ракетами Atacms.

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