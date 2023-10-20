Успішні українські атаки на російські вертолітні бази в Україні є серйозною невдачею для російських окупантів, згідно з британськими оцінками. Бердянськ на півдні України, де, як вважають, було знищено дев'ять бойових вертольотів, слугував росіянам ключовою базою для їхніх операцій на південному фронті, заявило Міністерство оборони Великої Британії.

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«Якщо це підтвердиться, ці втрати, швидше за все, вплинуть на здатність росії захищати цю вісь і вести подальші наступальні дії».

Під час атак 17 жовтня росія також втратила п'ять гелікоптерів у східноукраїнському місті Луганськ. Це було перше підтверджене застосування американських ракет ATACMS, більша дальність яких дозволяє наносити удари далеко за лінією фронту. У зв'язку з українським наступом російські війська все більше залежать від вертолітної підтримки, додали в Лондоні. Через навантаження на російську оборонну промисловість буде важко замінити втрати в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

У заяві також йдеться про посилення тиску на російських пілотів і літаки, які страждають від бойового виснаження і проблем з технічним обслуговуванням через несподівано тривалу війну.

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«Існує реальна можливість того, що ця атака змусить росію знову перемістити свої оперативні бази і вузли командування і управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюги», — заявили в британському міністерстві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку експертів, яку загрозу ATACMS несуть для російської армії.

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