Надзвичайна ситуація на Вінничині: школярів переведено на «дистанційку», розпочалася масова вакцинація

На Вінничині, де через спалах вірусного гепатиту А до лікарні потрапило більше сотні людей, повідомляють про надзвичайну ситуацію.

«В області посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва. Також органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області. У Вінниці продовжується дистанційне навчання. Це ж стосується і позашкільного навчання, спортивних та мистецьких гуртків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», — повідомляють в МОЗ.

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Зазначається, джерело інфікування досі продовжує існувати, і що причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, проводяться додаткові перевірки на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами.

В області триває вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров’я, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. Мобільні бригади почали щеплення близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом, зокрема сімей, які проживають спільно, або близьких, з ким контактували напередодні захворювання. Також для вакцинації дітей доставлено 1 100 доз вакцини для профілактики вірусного гепатиту А (ВГА) та формування резерву, вакцинації в закритих колективах.

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Про небезпеку захворювання попередили й мешканців столиці. Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург зазначила, що ризик розповсюдженості цієї хвороби у столиці перш за все пов’язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями. А оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, столиця знаходиться в зоні потенційної небезпеки.

Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна) передається від людини до людини побутовим шляхом, найчастіше інфікування відбувається під час подорожей та відпочинку — коли виникають труднощі з дотриманням правил особистої гігієни, вживається вода з неперевірених джерел. Так само великим є ризик зараження при побутових контактах — у сім’ї та колективах.

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Інкубаційний період хвороби триває від 7 днів до 1,5 місяця. Як правило, вона починається із симптомів, подібних до ГРВІ: загальна слабкість, катаральні прояви, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 — 39 °C. Такі прояви зберігаються від 1 до 3 діб. Потім зникає апетит, можуть з’явитися дискомфортні відчуття в області печінки. Наступним етапом змінюється колір сечі на помітно темніший, а випорожнення навпаки — знебарвлюються. Також відмічається пожовтіння слизових оболонок та шкіри.

«Раннє виявлення і госпіталізація хворих із гострою формою — найкращій спосіб запобігання та припинення розповсюдження вірусу. Адже коли з’являється потемніння сечі та жовтяниця — можна бути впевненим майже на 100%, що людина вже встигла заразити когось із тих, із ким перебувала у безпосередньому контакті вдома чи на роботі», — пояснила Валентина Гінзбург та додала, що, дотримуючись досить простих, але ефективних правил, можна значно знизити для себе ризик зараження гепатитом А:

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уважно слідкувати за гігієною рук — ретельно мити їх перед приготуванням і вживанням їжі, після відвідування вбиральні, повернення з прогулянки, поїздок, перебування у громадському транспорті;

серйозно ставитися до миття продуктів, які вживаються сирими — фруктів, овочів тощо:

вода для пиття має бути бутильованою або кип’яченою, посуд — добре вимитим;

не можна пити з однієї склянки з іншою людиною, «куштувати» страви з її тарілки, використовувати одну ложку, виделку без попереднього миття тощо.

«При виникненні симптомів нездужання — слід одразу звертатись до лікаря. Тільки він може поставити діагноз та призначити адекватне лікування. Не очікуйте на „жовте“ відображення у дзеркалі, щоб звернутися за медичною допомогою. Згаяний час шкодить не лише вашому здоров’ю, а й підвищує ризик спалаху хвороби, наражає на небезпеку оточуючих: ваших дітей, родичів, колег та й зовсім незнайомих людей», — наголосила Валентина Гінзбург.



Нагадаємо, що раніше в МОЗ затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023−2024 роки.

Фото Pixabay

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