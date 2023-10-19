Віддавали гроші на ЗСУ і неіснуючі квартири для біженців: аферистка, перебуваючи в Італії, виманює в українців сотні тисяч доларів

Серед мільйонів українців, що бажають допомогти ЗСУ, знаходяться люди, які цинічно користуються цим прагненням і довірливістю громадян. Десятки дописів із закликами про допомогу українській армії, зворушливі розповіді про те, як вдалося допомогти людям, що вирвалися з окупації, а ще — сиротам, самотнім стареньким, тваринам і всім-усім. Саме так виглядає у Facebook сторінка уродженки Києва Тетяни Масюк, яка називає себе волонтером, благодійником та просто небайдужою людиною. Щоправда, останнім часом постів на сторінці Тетяни поменшало, а ще зникла можливість їх коментувати. Пов'язано це з тим, що навколо Тетяни спалахнув скандал. Виявилося, що ця жінка, перебуваючи в Італії, спромоглася обдурити десятки українців на сотні тисяч доларів.

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«Щоб її збори були достовірними, вона просила військовослужбовців записувати відеоролики із закликами допомогти фронту»

Про афери Тетяни Масюк на своєму Youtube каналі розповіла журналістка Яніна Соколова. Яніна дізналася про шахрайку від військовослужбовця — командира третьої окремої штурмової бригади з позивним «Сліп» — у якого брала інтерв'ю. «Сліп» розповів, що вони з побратимами, починаючи з травня, безуспішно намагаються отримати машини для фронту, обіцяні волонтеркою Тетяною Масюк. Виявилося, що Тетяна свого часу вийшла на бійців бригади сама. Сказала, що хоче допомогти і попросила військових записати відео із закликом про допомогу, на підставі якого вона і збиратиме гроші. Гроші вона збирала і, мабуть, зібрала чималу суму. Після чого зникла зі зв'язку.

Пост Тетяни Масюк у соцмережі

Після того, як розповідь «Сліпа» прозвучала в ефірі, Яніні Соколовій написали люди, які також постраждали від дій цієї аферистки. Були серед них і військовослужбовці, і ті, хто виїхавши з України через війну, намагалися зняти або купити через Тетяну нерухомість в Італії. «ФАКТАМ» теж вдалося зв'язатися з кількома постраждалими.

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Тож хто така Тетяна Масюк і як вона діяла? Схем було кілька. Одна з них — «волонтерство».

У соцмережах Тетяна не приховувала від підписників, що разом із чоловіком та двома дітьми виїхала до Італії. Зробили вони це за пів року до повномасштабного вторгнення. До цього мешкали у Києві, де Тетяна, судячи з її досьє у Facebook, працювала піар-менеджером у різних компаніях. Починаючи з 24 лютого 2022 року всі дописи Тетяни були про необхідність допомагати Україні та ЗСУ. У них Тетяна розповідала про те, як вона «допомагає друзям із Бучі, Києва та Харкова», як останні гроші віддає на армію та «щодня плаче через ситуацію в Україні». Ці жалісливі дописи були однією з причин, чому Тетяні вірили — і військові, яким вона обіцяла допомогу, і всі інші, хто надсилав на це гроші.

Пост Тетяни Масюк у соцмережі

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- Ми з Танею знайомі давно, понад п'ять років, — розповів «ФАКТАМ» один із постраждалих Олександр. — Вона дружина мого колишнього колеги. Був час, коли ми, можна сказати, дружили сім'ями — запрошували один одного на вечірки, проводили час разом. Потім вони виїхали за кордон. Я бачив у соцмережах, що Таня ніби волонтер — вона писала, що допомагає військовим та біженцям. Вона й до війни якось казала, що займається благодійністю. Розповідала, що мала важке дитинство у сиротинці — і мовляв, тепер вона хоче допомагати людям.

І ось одного разу, вже під час великої війни, мені надійшло від неї повідомлення: «Саша, потрібна твоя допомога. Потрібно терміново викупити машини для хлопців на фронті». Таня написала, що допомогла знайти машини для військових, і вони, мовляв, уже стоять на кордоні — а готівки, щоб за них розрахуватися, не вистачає. Сказала, що потрібний тільки кеш, а вона, перебуваючи в Італії, дати готівку, звісно, не може. А це вечір п'ятниці, попереду банківські вихідні. Таня пообіцяла, що якщо я зможу їй допомогти, вона в понеділок перерахує мені ці гроші на рахунок. Сказала, що викупити машини потрібно якнайшвидше, адже від цього залежить життя військових, які чекають їх на передовий.

— Яку суму вона попросила?

- Десять тисяч доларів. Я сказав, що таких грошей не маю, але я можу дати дві тисячі. За грошима відразу приїхала людина — її, як вона сказала, «довірена особа». Все було дуже швидко і сумбурно, і жодних розписок я, на жаль, не брав. Та й просити про таке, чесно кажучи, було незручно — ми все ж товаришували, і вона просила не для себе, а для фронту. Я тоді ще не знав, що з грошима можу попрощатися.

У понеділок Тетяна нічого Олександру не перерахувала. Не зробила вона цього ні у вівторок, ні за тиждень, ні за місяць.

- Спочатку вона навіть сама виходила зі мною на зв'язок і весь час озвучувала якісь причини, через які не може здійснити переказ, — каже Олександр. — То не працює банк, то якісь проблеми з її рахунком, то несподівано заблокували її картку. При цьому Таня була дуже спокійна — буденним тоном говорила мені, що годує молодшу дитину, а старшу звідкись забиратиме. «Ми всі питання вирішимо, ти не хвилюйся, — казала. — Ти ж знаєш ці банки».

За кілька тижнів я вже почав цікавитися наполегливіше. У результаті Таня сказала, що до мене вже їде людина, яка віддасть мені гроші готівкою — мовляв, бо свої проблеми з банками вона так і не вирішила. І мені навіть зателефонував якийсь чоловік. Сказав, що він «від Тані» і що тільки-но вона скине йому гроші, він тут же мені їх привезе. Але чому вона в такому разі не могла перевести їх безпосередньо мені? На це запитання відповіді не було. І цієї людини теж більше не було — після того єдиного дзвінка він зник.

Таня продовжувала обіцяти, що ось-ось віддасть гроші. Доходило до абсурду — наприклад, вона називала мені київські адреси криптообмінників, де я нібито міг забрати її переказ. Але жодна з цих адрес не була дійсною. Потім Таня все частіше почала пропадати. То їй потрібно доглядати за дідом з хворобою Альцгеймера, то вона сама була в передінфарктному стані.

Був момент, коли я вже думав махнути на все це рукою. Втішав себе думкою, що допоміг ЗСУ. Те, що мої гроші пішли явно не на армію, я зрозумів, коли мені зателефонував друг і спитав, чи не позичав я випадково грошей Тетяні Масюк. Виявилося, він теж позичив. Він розплющив мені очі на деякі речі. Наприклад, виявилося, що більшість її зворушливих постів у соцмережах про допомогу сиротам вона просто скопіювала з чужих сторінок. З'ясувалося, що вона так зайняла гроші у багатьох друзів і знайомих. Усім розповідала легенди про автомобілі для військових на кордоні. Обманювала вона і самих військових. Щоб її збори були достовірними, вона просила військовослужбовців записувати відеоролики із закликами допомогти фронту. І люди, які потім перераховували на це гроші, бачили на відео справжніх військових, які говорили — нам потрібні такі і такі машини. І той факт, що Таня публікувала ці відео, підтверджував, що військові їй довіряють… Але в результаті машин ніхто не бачив. Натомість люди в Італії бачили там нашу Таню, яка щодня ходить по ресторанах і насолоджується життям.

За фактом заяв жертв афер Тетяни Масюк відкрито одразу два кримінальні провадження у різних країнах

Афера, яку описав Олександр — це лише одна із схем Тетяни Масюк. Є ще одна — можливо, навіть прибутковіша. Це афери із нерухомістю.

Йдеться про нерухомість в Італії. В інтерв'ю Яніні Соколовій одразу кілька людей розповіли, що Тетяна обіцяла допомогти їм купити там квартири за гарною ціною. Є постраждалі, які віддали аферистці понад 50 тисяч євро.

- Таня — це хрещена донька моєї дружини, — розповів Яніні Соколовій потерпілий Максим. — Ми свого часу багато їй допомагали. Потім вони всією сім'єю поїхали до Італії, і все в них там начебто було добре… У грудні 2021 року Таня зателефонувала дружині та сказала — мовляв, ми тут розбагатіли, і хочемо вам допомогти, як ви колись допомагали нам. «Ми купили кілька квартир на аукціонах, недорого, — сказала Таня. — Давайте я вам подарую одну». Тепер я вже розумію — розрахунок був на те, що ми скажемо, що нам такі подарунки не потрібні. Ми так і казали. Але при цьому сказали, що справді давно вже хотіли переїхати до більш теплої країни. В результаті зійшлися на тому, що ми сплатимо всі податки — і моя дружина, продавши квартиру у Києві на Воскресенці, відправила Тані 30 тисяч євро. Таня обіцяла все організувати.

Менше, як за два місяці почалася війна — і ми виїхали за кордон. Їхати вирішили до Італії, де начебто вже купили квартиру. Але коли ми приїхали, Таня сказала, що жити в ній ми поки що не можемо — мовляв, поки що не дозволяє комуна. Сказала, що ми можемо заїхати до іншої її квартири. Вже потім ми довідалися, що ця квартира була зовсім не її — господар абсолютно безкоштовно пустив нас туди пожити.

Коли з'ясувалося, що квартири, за яку Максим із дружиною заплатили Тетяні 30 тисяч євро, немає і не буде, Тетяна заблокувала їх обох у соцмережах та месенджерах і більше не виходила на зв'язок.

Ще одній постраждалій, Соломії, Тетяна запропонувала «отримати квартиру за донат на ЗСУ».

- Таня сказала, що вона волонтер і вона у добрих відносинах з італійським муніципалітетом, який дуже хоче допомогти Україні, але нібито перерахувати гроші безпосередньо не може, — розповіла Соломія. — Тому, мовляв, муніципалітет пропонує мені відправити донат на ЗСУ (звісно ж, через Тетяну Масюк) у розмірі вартості квартири — після чого я отримаю цю нерухомість у дарунок. Я заплатила 50 тисяч євро. Жодної квартири я не отримала.

Тетяна після цього розповідала мені, що нібито потрапила до лікарні та не може говорити. Потім вона нібито навіть була в комі, а з її облікового запису мені нібито писав її чоловік… Квартира, яку мені обіцяли, виявилося, належить не муніципалітету, а зовсім іншій людині, яка нічого не знала про цю аферу.

Потерпілій Насті Тетяна обіцяла допомогти лише з орендою. Але вийшло, що у Насті шахрайка вкрала 45 тисяч доларів. Коли почалася війна, Настя з мамою-інвалідом на запрошення «доброї волонтерки Тетяни Масюк» приїхали до Італії, де Тетяна обіцяла знайти для них житло під оренду.

- У нас уже були фотографії квартири, було погоджено ціну, — розповіла Настя. — Але коли ми приїхали, Тетяна несподівано сказала, що квартира буде іншою і не на довгий термін. У нас були заощадження — 45100 доларів. Ці гроші Тетяна запропонувала взяти до себе і покласти в сейф — мовляв, оскільки ми живемо у квартирі для туристичної оренди, зберігати в ній гроші небезпечно. Мама ще не хотіла їй їх віддавати, але я повірила. Ми навіть не взяли у Тетяни розписку. А коли за деякий час я попросила її віддати гроші, вона таке почала розповідати — серіали можна було писати… Був момент, коли Тетяна навіть виписала нам чек. Але коли я прийшла з ним до банку, виявилося, що на цьому рахунку нічого немає.

Постраждалих, історії яких практично ідентичні — десятки. Сама Тетяна Масюк не виходить на зв'язок ні зі своїми жертвами, ні з журналістами та обмежила доступ до своєї сторінки у Facebook. Дехто з потерпілих звернувся до правоохоронних органів — хтось це зробив в Україні, хтось в Італії. Тому зараз за фактом заяв жертв афери відкрито одразу два кримінальні провадження у різних країнах. Але що в результаті з цього вийде, і чи буде покарана шахрайка, поки що залишається тільки здогадуватися. Питання про те, чи можлива екстрадиція (тим більше з огляду на те, що в Україні йде війна) також залишається відкритим. Потерпілі кажуть, що Тетяна зараз перебуває у Сан-Ремо, де ні в чому собі не відмовляє. Не виключено, що вона продовжує збирати на щось гроші з інших облікових записів.

Усіх, хто став жертвою афер Тетяни Масюк, але поки що не звернувся до поліції, потерпілі просять зробити це якнайшвидше. І закликають усіх, хто прочитає цю статтю, бути пильними та не вірити шахрайці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шахраї під виглядом «волонтерів» виманюють у воїнів ЗСУ гроші на авто.

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