Після важких поранень знову рвався на фронт: на Донеччині загинув 30-річний захисник з Хмельниччини

Волочиська громада попрощалася з солдатом-стрільцем десантно-штурмового батальйону 79-ї бригади ЗСУ Олександром Сендзюком. Йому назавжди 30 років.

«Олександр виріс у селі Великі Жеребки. В родині було двоє дітей. По закінченню школи вступив до Волочиського професійного ліцею, де здобув спеціальність токаря. Закінчивши навчання, працював на будівництві у місті Хмельницькому, потім на садівництві на підприємстві, — повідомляє Волочиська міська рада. — У 2014 році одружився, а у 2017 році у нього народився син Матвій. На жаль, сімейне життя в Олександра не склалося, але він завжди піклувався про сина і дуже його любив. 10 січня 2023 року Олександра мобілізували до лав ЗСУ. Пройшовши навчання у Великобританії, він боронив нашу державу на Донецькому напрямку в районі міста Мар’їнка».

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Під час важких боїв Олександр кілька раз отримував поранення, але, відчуваючи обов’язок перед своєю країною та побратимами, після лікування завжди повертався у стрій. В один з таких днів, 19 жовтня, під час виконання бойового завдання Олександр отримав вкрай важкі поранення, після яких 27 жовтня помер у шпиталі міста Дніпро. За словами земляків, він мужньо та сміливо боронив нашу рідну землю від російських окупантів та героїчно загинув за Україну…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під час звільнення Роботиного загинув 23-річний воїн Іван Удодік з Рівненщини.

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