На ухилянтів працювали дев'ять військкоматів у Києві та області: ДБР розкрило унікальну схему обману (фото, відео)

В Україні, де триває загальна мобілізація, працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили та заблокували безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації. В ній були залучені посадовці 9 військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України. Про це повідомили у ДБР.

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«Організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки. Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я. До „пакету“ документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Учасники угруповання надавали „клієнтам“ поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України», — йдеться у повідомленні.

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Більшість документів оформлялося через один із районних ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з 7 київських районних військкоматів та одного на Закарпатті.

«За наявною інформацією, фігуранти допомагали „вирішувати питання“ й в багатьох інших регіонах України. Організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання. Одна частина відповідала за „рекрутинг“ клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. Представники обох „гілок“ для конспірації між собою не перетиналися», — повідомили в ДБР.

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За попередніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Вартість «послуги» складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи в залежності від стартового пакета документів. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами.

«Під час понад 40 обшуків за місцями роботи у ТЦК та проживання фігурантів у різних регіонах України, правоохоронці вилучили документацію та носії інформації, що підтверджують реалізацію протиправної схеми. У ході досудового слідства, працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили „послуги“ зловмисників», — йдеться у повідомленні.

Наразі організатору та шести особам з його «найближчого оточення» повідомлено про підозри за різними частинами ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурною частиною, вчинені службовою особою з використанням службового становища) та ст. 332 КК України (усунення перешкод у переправленні осіб через державний кордон шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів та використання завідомо підробленого офіційного документа — довідки ВЛК). Також буде перевірено правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК та у разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних.

Як писали «ФАКТИ», прикордонники залучили дрони до виявлення ухилянтів, які хочуть незаконно втекти за кордон.

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