Потрібно розуміти всі ризики: юристка пояснила, як правильно відмовитися від повістки

В Україні триває загальна мобілізація, і всі громадяни призовного віку отримують повістки, після чому їх направляють на проходження медичного огляду. Саме на ньому комісія вирішить, чи придатна людина до військової служби.

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Втім, певні категорії військовозобов`язаних мають право законно відмовитися від отримання повістки, пише «РБК-Україна». Це питання прокоментувала юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери» Тетяна Козян.

«Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитися від отримання повістки без об’єктивних причин не можна», — зазначила вона та додала, що у людими мають бути конкретні і поважні причини, серед яких:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

немає печатки /підпису комісара ТЦК та СП.

Таким чином, якщо при врученні повістки ви помітили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання, каже фахівчиня. У такому разі співробітник ТЦК та СП повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

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«Однак пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від її отримання або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати й кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП», — зауважує увагу Тетяна Козян.

Вона зазначає: як свідчать публікації в медіа, якщо військовозобов'язаний відмовляється брати повістку у воєнний час, «прослідковуються негативні тенденції представників ТЦК та СП застосовувати не зовсім законні та репресивні заходи щодо таких осіб».

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«Після фіксації вашої відмови від отримання повістки та складання акту, справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку», — каже юристка.

Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил, а не за те, що ви відмовились від повістки, додає вона.

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Нагадаємо, що член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін зазначав, що специфіка ведення бойових дій сучасними методами передбачає необхідність оновлення особового складу армії більш молодими військовими.

Фото із соцмереж

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