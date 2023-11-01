Два десятки дронів атакували Україну у ніч проти 1 листопада, у Кременчуці «приліт»

У ніч проти 1 листопада, 615-й день широкомасштабного вторгнення, Україна вже вкорте зазнала ракетно-дронового удару — окупанти цілили по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed-136/131» та керовану авіаційну ракету Х-59.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, район пуску Х-59 та частини «шахедів» — Курська область рф, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку — Приморсько-Ахтарськ рф.

«Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України. Загалом збито 18 з 20 ударних дронів „Shahed-136/131“. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59», — йдеться у повідомленні.

Частину дронів-камікадзе оборонці неба збили на Полтавщині — повітряна тривога в регіоні тривала понад чотири години.

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«На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо, без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці. Частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили», — зазначив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Протягом зазначеного періоду на фронті зафіксовано 68 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак окупантів. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Втрати особового складу армії ворога перевищили 301 тисячу військових.

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Фото Генштабу

Протягом доби, що минула, авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 — по пункту управління та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 2 склади боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 8 артилерійських засобів противника.

Нагадаємо, що на передодні на території тимчасово окупованого Криму виникла пожежа в районі аеродрому, яким користуються загарбники. До цього ЗСУ завдали ракетний удар по району розташування ракетно-зенітного полку росіян у Західному Криму.

Фото Полтавської ОВА

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