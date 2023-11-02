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Заплатила 16 тисяч євро за зіпсоване обличчя: українська блогерка-зрадниця знову лягла під ніж та налякала підписників

22:00 2 листопада 2023
Софія Стужук

Блогерка-зрадниця Софія Стужук, яка виправдовувала масовані ракетні атаки росії та втекла з України до Латвії, опублікувала знімок, на якому її синє від гематом обличчя перебинтоване.

Світлину вона підписала так: «До Геловіну готова».

Дехто з фоловерів подумав, що Стужук просто підібрала оригінальний костюм до свята. Та згодом вона зізналася, що знову лягла під ніж хірурга.

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«Сьогодні четвертий день після операції. Треба сказати, дискомфортніше, ніж я планувала. Але все одно розуміла, звичайно, на що йшла. Я зробила три операції (дві з них міні) на обличчі, які давно планувала і хотіла», — поділилася зрадниця та зазначила, що звернулася до фахівців, щоб виправити помилки минулих операцій.

Вона додала що два роки тому зіпсувала собі ніс та погляд за 16 тисяч євро.

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«Найсумніша трата в моєму житті і грошей, і часу, і здоров'я», — заявила блогерка-зрадниця.

Зараз багатодітна Стужук в очікуванні підсумків повторних операцій.

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Раніше повідомлялося, що блогерка Софія Стужук розповіла про свій стан після 4-х пологів.

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