Заплатила 16 тисяч євро за зіпсоване обличчя: українська блогерка-зрадниця знову лягла під ніж та налякала підписників

Блогерка-зрадниця Софія Стужук, яка виправдовувала масовані ракетні атаки росії та втекла з України до Латвії, опублікувала знімок, на якому її синє від гематом обличчя перебинтоване.

РЕКЛАМА

Світлину вона підписала так: «До Геловіну готова».

Дехто з фоловерів подумав, що Стужук просто підібрала оригінальний костюм до свята. Та згодом вона зізналася, що знову лягла під ніж хірурга.

РЕКЛАМА

«Сьогодні четвертий день після операції. Треба сказати, дискомфортніше, ніж я планувала. Але все одно розуміла, звичайно, на що йшла. Я зробила три операції (дві з них міні) на обличчі, які давно планувала і хотіла», — поділилася зрадниця та зазначила, що звернулася до фахівців, щоб виправити помилки минулих операцій.

Вона додала що два роки тому зіпсувала собі ніс та погляд за 16 тисяч євро.

РЕКЛАМА

«Найсумніша трата в моєму житті і грошей, і часу, і здоров'я», — заявила блогерка-зрадниця.

Зараз багатодітна Стужук в очікуванні підсумків повторних операцій.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що блогерка Софія Стужук розповіла про свій стан після 4-х пологів.

335

Читайте нас у Facebook та Instagram