Заплатила 16 тисяч євро за зіпсоване обличчя: українська блогерка-зрадниця знову лягла під ніж та налякала підписників
Блогерка-зрадниця Софія Стужук, яка виправдовувала масовані ракетні атаки росії та втекла з України до Латвії, опублікувала знімок, на якому її синє від гематом обличчя перебинтоване.
Світлину вона підписала так: «До Геловіну готова».
Дехто з фоловерів подумав, що Стужук просто підібрала оригінальний костюм до свята. Та згодом вона зізналася, що знову лягла під ніж хірурга.
«Сьогодні четвертий день після операції. Треба сказати, дискомфортніше, ніж я планувала. Але все одно розуміла, звичайно, на що йшла. Я зробила три операції (дві з них міні) на обличчі, які давно планувала і хотіла», — поділилася зрадниця та зазначила, що звернулася до фахівців, щоб виправити помилки минулих операцій.
Вона додала що два роки тому зіпсувала собі ніс та погляд за 16 тисяч євро.
«Найсумніша трата в моєму житті і грошей, і часу, і здоров'я», — заявила блогерка-зрадниця.
Зараз багатодітна Стужук в очікуванні підсумків повторних операцій.
Раніше повідомлялося, що блогерка Софія Стужук розповіла про свій стан після 4-х пологів.335