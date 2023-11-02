«Перевів 30 тисяч гривень»: за донат на ЗСУ чоловіка, який побив правоохоронця, звільнили від покарання

Не всі обвинувачені в Україні опиняються за гратами, доволі часто вони уникають покарання. За матеріалами справи, конфлікт між обвинуваченим та співробітником поліції відбувся у лютому 2020 року у місті Рокитне. Причиною стало те, що чоловік, який перебував за кермом автомобіля марки «Форд Сієра», не зупинився на вимоги правоохоронців, котрі зафіксували те, що задній номерний знак транспортного засобу не освітлювався. То ж вирушили услід за ним. Наздогнали вже у дворі порушника. Під час розмови з поліцейськими за місцем свого проживання 38-річний чоловік вдарив в обличчя інспектора сектору реагування патрульної поліції. В результаті останньому діагностували гематоми на лиці та забійну рвану рану верхньої губи. Дії кривдника інкримінували як умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов`язків. Такий злочин карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Фігурант справи свою вину у злочині не визнав повністю. На суді він заявив, що до нього у двір увірвались двоє чоловіків, вони начебто чіплялись, хотіли застосувати фізичну силу. Тому він вимушено одного з них відштовхнув, не виключаючи, що той міг впасти. Обвинувачений заперечував факт побиття поліцейського. За його словами, опоненти були у темному одязі, й він не дозволяв їх ідентифікувати як працівників поліції, крім цього, вони начебто приїхали на цивільному автомобілі. Ба більше, чоловік наполягав, що взагалі того дня не керував машиною, а мав намір лише виїжджати з двору. На його думку, працівники поліції переслідували зовсім інший транспортний засіб, який помилково переплутали із його автомобілем.

Коли ж слово дали потерпілому поліцейському, він розповів зовсім іншу версію подій.

«Я представився, повідомив водію причину зупинки транспортного засобу. Але в ході спілкування чоловік вдарив мене рукою по обличчю. Не маю до обвинуваченого претензій матеріального характеру, щодо покарання, то тут покладаюсь на розсуд суду», — заявив правоохоронець під час засідання, читаємо у матеріалах справи.

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10 травня 2023 року Сарненський районний суд Рівненської області призначив чоловіку покарання у виді обмеження волі на строк два роки. Він перебував до набрання вироком законної сили під домашнім арештом у нічний час доби. Не погодившись з рішенням, звернувся до Рівненського апеляційного суду. У скарзі просив звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік. Прокурор наполягала змінити вирок до мінімального — рік обмеження волі.

«Суд врахував, що обвинувачений не притягувався ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності та в добровільному порядку відшкодував потерпілому матеріальну і моральну шкоду. Під час апеляційного розгляду він повністю визнав вину, розкаявся і вибачився перед працівником поліції, — пояснює пресслужба Рівненського апеляційного суду. - Крім того, 38-річний громадянин позитивно характеризується за місцем проживання, опікується хворою матір’ю-пенсіонеркою та займається суспільно-корисною працею. Суд врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину (він відноситься до категорії нетяжких), а також відсутність обставин, які обтяжують покарання. Обвинувачений добровільно вніс на рахунок ЗСУ благодійний внесок у розмірі 30 000 гривень. Це пом’якшуюча обставина при призначенні покарання».

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Зважаючи на все це, Рівненський апеляційний суд на підставі статті 75 КК України звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік. Проте на нього покладено низку процесуальних обов’язків — це періодична реєстрація в уповноваженому органі з питань пробації та надання контролюючому органу інформації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суддя Камша під час війни стягує гроші з Міноборони на користь шахраїв.

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