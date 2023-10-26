«Змушені повернутись до України та зайнятись лікуванням»: Сергій Танчинець переносить концерти через проблеми зі здоров’ям

Лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, який у липні цього року опинився в лікарні через проблеми зі спиною, змушений перервати свій гастрольний тур і повернутися до України на лікування. Знову виникли проблеми зі спиною. За словами артиста, він не може нормально рухатись, тому має звернутися до лікарів та пройти лікування. Про це Танчинець розповів на своїй сторінці в Instagram.

Під час концерту в Данії, в місті Хольстебро через біль артист був змушений працювати сидячи на стільці. Після чого з командою прийняли рішення повернутись до України.

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«Через насичений графік та десятки тисяч кілометрів дороги у мене загострились проблеми зі спиною, нормально рухатись й ефективно працювати стало неможливо. Частину сьогоднішнього виступу вдалось відпрацювати сидячи, та головне, що ми з вами таки зустрілись! Разом з командою ми змушені повернутись в Україну та зайнятись лікуванням», — написав Сергій.

Він запевнив, що концерти в Іспанії та Болгарії переносяться на травень наступного року.

«Світовий тур незаплановано закінчився. Концерти у Софії та Малазі — перенесено на травень наступного року», — додав музикант.

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Нагадаємо, раніше Сергій Танчинець здивував несподіваною заявою про розлучення. Коментувати причини артист не збирається.

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Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

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