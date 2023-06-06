Інтригу розкрито: стало відомо, хто став партнером Нікітюк у шоу «Хто зверху?» замість Притули

Після заяви Сергія Притули про те, що він залишає популярне шоу «Хто зверху?», яке вів разом із Лесею Нікітюк, в мережі активно обговорювали можливих кандидатів на його заміну. І ось інтригу розкрито. Новим партнером Лесі став український блогер-мільйонник Богдан «Буше» Шелудяк.

Знімати новий сезон розпочали 5 червня. Восени планується прем’єра з новим ведучим.

«Я не уявляв, що буду капітаном чоловічої команди „Хто зверху?“. Але завжди мав бажання стати ведучим Нового каналу. Тож коли запросили на кастинг, подумав: „Спробую!“. Прийшов на тракти з Лесею Нікітюк. А десь за тиждень мені зателефонували й запропонували стати новим ведучим. Найперше, що відчув, це була тривога. Подумав: „Чи впораюсь?“ Та намагаюся дотримуватись в житті правила: якщо доля дає шанс, то треба його використати. Тому я тут», — прокоментував Богдан.

Він каже, що не буде наслідувати манеру Притули, чи когось іншого, а буде собою.

Леся Нікітюк зізналася, що дуже скучила за роботою над цим проектом і налаштована рішуче.

«Знаю, що йому буде непросто увійти в кадр після Сергія Притули. Не в кожного вистачило б на це відваги. Але він дуже відважний! Я намагатимуся підтримувати його в усіх починаннях,» — запевнила Леся Нікітюк.

31-річний Богдан Шелудяк — актор, блогер та криптоінвестор. Відомий завдяки ролям у серіалах «Київ вдень та вночі», «Школа». На цей час за його сторінкою в Instagram стежать 1,2 мільйона користувачів.

Нагадаємо, Леся Нікітюк також є ведучою проекту «ЛеМаршрутка». Вона відновила проект після звільнення окупованих територій та показала, о рашисти зробили з нашою країною.

Лесю також називають новою героїнею шоу «Холостячка».

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