Прийшов час діяти: три знаки Зодіаку, яким необхідно сьогодні просити керівництво про підвищення зарплати

День патріотичної Мишки-хуторянки — час, коли люди починають почуватися сильними та впевненими в собі.

Тому будь-які починання сьогодні — передусім ділові та фінансові — приречені на успіх. Крім того, сьогодні — вдалий час для розмови з керівництвом, яке можна просити про підвищення заробітної плати, пише з посиланням на астрологів сайт ТСН.

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Особливо вдалими такі переговори будуть для представників трьох знаків Зодіаку.

Близнюки

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Ті, які завжди щасливі у фінансових питаннях, сьогодні перевершать навіть самих себе: зірки вважають, що вони можуть вести з безпосереднім керівництвом будь-які розмови, але натяки на збільшення заробітної плати, про яку воно й саме давно думало, виявляться особливо успішними.

Скорпіон

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У четвер, 2 листопада, є всі шанси підвищити своє матеріальне становище, отримавши нову посаду і, як наслідок, підвищення зарплати. Останнім часом ви можете похвалитися солідними професійними досягненнями, на що обов'язково зверне увагу керівництво, зробивши відповідні кадрові висновки.

Водолій

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Побачити нову цифру у платіжній відомості ви зможете завдяки власному красномовству. Напросившись на прийом до керівництва, Водолії знайдуть потрібні слова та докази, які добре вплинуть на керівництво. Яким би впертим і незговірливим воно не було — проти фактів та аргументів точно не піде.

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