37.33 / 37.89 39.64 / 40.37
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Тато в сім’ї не менш важливий за маму: Кейт Міддлтон зустрілася з членами спільноти для батьків та їхніх дітей

19:07 2 листопада 2023
Кейт Міддлтон

Майбутня королева Великобританії Кейт Міддлтон багато часу приділяє своїм дітям, але також вважає обов'язком зустрічатися з британцями та обговорювати актуальні для них проблеми.

Нещодавно вона зустрілася з членами спільноти Dadvengers для батьків та їхніх дітей у Лондон, пишуть британські ЗМІ.

Захід пройшов у рамках кампанії принцеси Уельської «Формуємо нас», присвяченій ранньому дитинству.

На початку зустрічі принцеса виступила з короткою промовою, в якій наголосила на важливій ролі, яку батьки відіграють у перші роки життя своїх дітей.

РЕКЛАМА

«Роль тата у сім'ї не менше важлива, ніж мами, і дитині потрібні увага і любов обох батьків», — сказала майбутня королева.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Dadvengers — це онлайн-спільнота, яка працює над підтримкою батьків на їхньому шляху до батьківства. Вона приділяє особливу увагу психічному добробуту та підтримує новоспечених батьків різними способами, у тому числі за допомогою програм онлайн-навчання, подкастів, а останнім часом і особистих прогулянок.

Журналісти відзначають, що для зустрічі Кейт Міддлтон обрала смугастий кашеміровий светр Erdem за 650 фунтів, джинси Mother Denim вартістю 270 фунтів та черевики Reiss Thea за 198 фунтів. Завершала образ куртка Barbour + ALEXACHUNG кольору хакі. У цій куртці вартістю 379 фунтів Кетрін вперше з'явилася на публіці ще у 2020 році.

ЗМІ підкреслюють, що принцеса не лише носить одяг з масмаркету, але й подає приклад ощадливого ставлення до речей з передачею їх надалі людям, яким він по-справжньому потрібний.

Разом з тим, майбутніх короля та королеву Британії визнають самим стильним подружжям у світі.

62

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Патріотична Мишка

Тельцям — реалізація планів, Стрільцям — корисна інформація, Водоліям — вигідні інвестиції: гороскоп на день патріотичної Мишки-хуторянки

Габаритні вогні

Заберуть посвідчення водія на пів року: українців попередили про відповідальність за поширене порушення ПДР

Гороскоп

Отримають усе, про що мріяли: названо три знаки зодіаку, бажання яких здійсняться в листопаді-2023

домашнє згущене молоко

Дуже смачне домашнє згущене молоко: вариться всього десять хвилин

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту