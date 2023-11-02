Тато в сім’ї не менш важливий за маму: Кейт Міддлтон зустрілася з членами спільноти для батьків та їхніх дітей

Майбутня королева Великобританії Кейт Міддлтон багато часу приділяє своїм дітям, але також вважає обов'язком зустрічатися з британцями та обговорювати актуальні для них проблеми.

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Нещодавно вона зустрілася з членами спільноти Dadvengers для батьків та їхніх дітей у Лондон, пишуть британські ЗМІ.



Захід пройшов у рамках кампанії принцеси Уельської «Формуємо нас», присвяченій ранньому дитинству.

На початку зустрічі принцеса виступила з короткою промовою, в якій наголосила на важливій ролі, яку батьки відіграють у перші роки життя своїх дітей.

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«Роль тата у сім'ї не менше важлива, ніж мами, і дитині потрібні увага і любов обох батьків», — сказала майбутня королева.

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Dadvengers — це онлайн-спільнота, яка працює над підтримкою батьків на їхньому шляху до батьківства. Вона приділяє особливу увагу психічному добробуту та підтримує новоспечених батьків різними способами, у тому числі за допомогою програм онлайн-навчання, подкастів, а останнім часом і особистих прогулянок.

Журналісти відзначають, що для зустрічі Кейт Міддлтон обрала смугастий кашеміровий светр Erdem за 650 фунтів, джинси Mother Denim вартістю 270 фунтів та черевики Reiss Thea за 198 фунтів. Завершала образ куртка Barbour + ALEXACHUNG кольору хакі. У цій куртці вартістю 379 фунтів Кетрін вперше з'явилася на публіці ще у 2020 році.

ЗМІ підкреслюють, що принцеса не лише носить одяг з масмаркету, але й подає приклад ощадливого ставлення до речей з передачею їх надалі людям, яким він по-справжньому потрібний.

Разом з тим, майбутніх короля та королеву Британії визнають самим стильним подружжям у світі.

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