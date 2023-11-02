Карти Таро протягом багатьох століть застосовують для проведення ворожінь й ритуалів. Вони допомагають пояснити майбутнє як на найближчий тиждень, так і на більш тривалий проміжок часу.

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Так, на прохання сайту УНІАН тарологи зробили розклад на місяць, який щойно почався. Сподіваємось, підказки карт Таро допоможуть вам уникнути явних помилок, і сміливіше взяти удачу до своїх рук.

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Овен. Карта місяця: П'ятірка чаш

У листопаді Овнів очікує несподівана і неприємна перешкода на шляху до мети, або погіршення відносин з кимось із близьких. Цей місяць принесе вам душевний біль або розчарування. Цей біль потрібно не відкидати, а осмислити і пережити — тільки тоді ви зможете рухатися далі.

Телець. Карта місяця: Паж чаш

Тельці в останній місяць осені будуть відчувати приємні переживання. Це може бути радісна новина, вдале завершення давньої справи або корисне знайомство. Ви часто будете чути компліменти і добрі слова. У вашому житті з'являться люди, які щиро за вас переживають і готові допомогти.

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Близнюки. Карта місяця: Десятка жезлів

Прогноз карт Таро на листопад радить Близнюкам проявити силу волі і велику витривалість. У листопаді доля випробує вас на твердість духу і впевненість у своїх силах. Ви часто будете відчувати тяжкість обставин, ніби ваші цілі недосяжні, а хороші перспективи відсутні. Якщо ви опустите руки і піддастеся зневірі, то успіху точно можна не чекати.

Рак.Карта місяця: Жриця

Карта жриця говорить про те, що вашим життям в листопаді часто будуть керувати таємні і незбагненні сили, якими ви не зможете управляти. Можливо вам стане відома інформація, яка змінить ваше ставлення до близьких людей. Будувати важливі плани на листопад не варто, адже все піде шкереберть. Місяць буде вдалим для будь-якого навчання і оволодіння новими навичками.

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Лев. Карта місяця: Королева пентаклів

Карта віщує матеріальну і фінансову стабільність в листопаді, щасливе сімейне життя і надійну роботу. У цьому місяці ви будете відчувати приємну зануреність в повсякденні клопоти — ремонт, покупки, ведення господарства, створення затишної атмосфери, зустрічі з рідними. Всі ці турботи пройдуть легко і без надриву. Зрештою ви відчуєте поліпшення якості життя.

Діва. Карта місяця: Шістка чаш

Карта обіцяє Дівам велику радість в листопаді, відчуття емоційного підйому і внутрішньої гармонії. Можливе несподіване звершення забутої мрії або вдале виконання складних завдань. У листопаді шукайте натхнення і радість в минулому: згадайте, що приносило вам задоволення раніше, з ким вам подобалося спілкуватися і до чого ви прагнули. Перечитайте улюблені книги і перегляньте фільми.

Терези. Карта місяця: Сімка жезлів

У листопаді Терези зіткнуться з недоброзичливим ставленням з боку заздрісника або конкурента. У вас з'явиться недоброзичливець, який спробує позбавити вас чогось або перешкодити домогтися своїх цілей. Але завдяки своїй завзятості і рішучості ви досягнете успіху в боротьбі. У листопаді вам не зашкодить впертість і впевненість у своїй правоті.

Скорпіон. Карта місяця: Вісімка пентаклів

Прогноз карт Таро радить Скорпіонам не поспішати і повільно йти до своєї мети. Ретельна і спокійна робота допоможе вам домогтися бажаного і отримати задоволення від своїх досягнень. Листопад буде дуже вдалим для хобі. Карта радить вам працювати в міру сил і можливостей. А поспіх і перенапруження не допоможуть вам досягти цілей.

Стрілець. Карта місяця: Колісниця

Карта віщує великий прогрес на роботі або в особистому житті, подолання тривог і комплексів, здійснення намірів. У досягненні цілей у вас відкриється друге або навіть третє дихання. Ви відчуєте, що вам стали по плечу справи, які раніше ви вважали нездійсненними. Карта Колісниця обіцяє успіх в будь-якій незнайомій справі і нагороджує рішучих людей.

Козоріг. Карта місяця: Повішений

Козороги в листопаді потраплять в складну життєву ситуацію і будуть змушені чимось пожертвувати або піти на неприємні поступки. Вас буде пригнічувати відсутність можливості вплинути на ситуацію. Ви часто будете відчувати себе безвольною жертвою обставин, до якої доля виявилася несправедливою. Однак весь отриманий негативний досвід буде дуже цінним для вас.

Водолій. Карта місяця: Король жезлів

Для Водоліїв місяць буде дуже вдалим в кар'єрі і фінансовій сфері. Ви відчуєте в собі сильні лідерські позиви і бажання надихати інших людей. У листопаді вам слід повністю віддатися улюбленій справі і розкрити свій потенціал. Не бійтеся ризикувати, приймати непопулярні рішення і намагатися більше, ніж зазвичай. Тоді ви досягнете блискучого успіху, якого не забудете ніколи.

Риби. Карта місяця: Місяць

Карта попереджає Риб — у вашому житті є якийсь обман. Можливо, хтось таємно заздрить вам або намагається зруйнувати плани. Є ймовірність, що близька людина нещира з вами. А можливо ви самі себе обманюєте і не хочете приймати правду. Карта Місяць радить Рибам ні в чому не ризикувати. Бажано також не залежати повністю від інших людей, щоб вам могли вставити ніж в спину.

Але поки що знавців карт Таро не надто багато серед українців, багато жителів нашої країни ладні більше довіряти астрологам, постійно звертаючись до їхніх прогнозів.

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