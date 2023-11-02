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ЗСУ знищили російський штурмовик СУ-25 та 40 одиниць ворожої техніки

17:57 2 листопада 2023
літак

Сили оборони України на Таврійському напрямку знищили російський штурмовик Су-25.

Крім того, було ліквідовано 360 російських окупантів та 40 одиниць ворожої техніки, повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

Серед знищеної техніки, крім штурмовика, 6 танків, 11 ББМ, 7 артсистем, 6 БпЛА, 8 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки.

Загальні втрати ворога склали 360 окупантів.

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«Загалом на таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень та здійснив 959 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1068 вогневих завдань", — додав генерал.

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Нагадаємо, 30 жовтня під Авдіївкою ЗСУ також було знищено російський Су-25. Він став шостим на авдіївському напрямку з 10 жовтня цього року.

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