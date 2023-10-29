Полетів за обрій до кобзона: прикордонники «приземлили» ворожий винищувач біля Авдіївки

Розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу знищив російський бойовий літак на Авдіївському напрямку, де вже понад два тижні йдуть запеклі бої.

Про це у коментарі «Українській правді» повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Попередньо, мова йде про Су-25.

«Підрозділи Державної прикордонної служби, у складі Сил оборони України, продовжують стримувати атаки російсько-окупаційних військ на Авдіївському напрямку. Сьогодні розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25», — заявив Демченко.

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За словами офіцера, зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль.

«Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм», — додав офіцер.

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Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили 660 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Сьогодні вночі росіяни атакували Дніпропетровську та Полтавську області. Українська ППО знищила 5 «шахедів».

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