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Події

Була у навушниках і не чула сигналу: під Києвом 21-річна дівчина загинула під колесами поїзда

18:16 2 листопада 2023
потяг

В Бучі під Києвом сталася трагедія — дівчина загинула під колесами пасажирського потяга.

Про це повідомили в поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річна дівчина у невстановленому місці перебігала колію в навушниках. Машиніст сигналив, намагався екстрено загальмувати, але, на жаль, трагедії не вдалося уникнути.

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За інформацією поліції, у Боярці чоловік також потрапив під потяг, але він, на щастя, не загинув.

Медики доставили його у відділення місцевої лікарні.

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В поліції Київщини нагадали, що залізничний транспорт — зона підвищеної небезпеки, особливо у темну пору доби.

Раніше ми розповідали про трагедію в Польщі, де на залізничній колії загинув підліток з України, рятуючи свою ровесницю.

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