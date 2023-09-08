Підліток з України загинув у Польщі, рятуючи свою ровесницю-польку

В Польщі сталася трагедія — в ніч з 5 на 6 вересня у місті Сважендз біля Познані загинув український підліток.

14-річний хлопець загинув на залізничній колії, рятуючи свою 13-річну подругу перед вантажним потягом, що наближався.

Про це повідомляє dziendobry.tvn.pl.

Дівчину шпиталізували з важкими травмами та ампутацією руки.

За інформацією ЗМІ, близько опівночі двох підлітків, які перебували на залізничній колії, збив вантажний потяг, що прямував із Прушкува до Німеччини.

Повідомляється, що дівчина опинилася на рейках на пероні. Підліток намагався їй допомогти та сам потрапив під потяг. Внаслідок отриманих травм він помер на місці.

Трагедія трапилася за кілька десятків кілометрів від місця проживання підлітків. На вокзалі в момент аварії було четверо підлітків.

14-річний хлопець, який загинув, був громадянином України і проживав у місті Вжесня, приблизно за 40 км від Сважендзя. 13-річна дівчина, що теж постраждала, — полька із Слупського повіту.

За словами свідків, дівчина сіла на рейки перед вантажним потягом. 14-річний хлопець хотів врятувати подруг, але загинув.

Постраждалу дівчину у вкрай важкому стані доставили ​​до лікарні в Познані. За її життя борються лікарі.

Раніше «ФАКТИ» писали про напад невідомих на підлітків з України, який стався у шотландському Единбурзі.

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