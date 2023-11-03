У Києві різко зросли ціни на квартири та оренду житла: експерти назвали причину

В Києві стабільно спостерігається попит на житло, вартість нерухомості продовжує зростати.

Як стверджує «Реальний Київ», на вторинному ринку нерухомості квадратні метри подорожчали на понад 3 000 гривень — з 50 150 гривень до 53 198 гривень. За останній місяць також було зафіксовано зростання, але не дуже велике — на 212 гривні. А за рік вартість квадратних метрів на вторинному ринку зросла майже на 2 000 гривень.

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Найчастіше власники нерухомості виставляють вартість «квадрату» для 1-кімнатних квартир на рівні 50 400 гривень. 8,3% оголошень про продаж нерухомості формується, виходячи саме з неї.

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Причиною цьому називають високий попит, який демонструють й дані дослідження порталу Bird, де надані дані про ціни на оренду житла.

Фото birdrent.com

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За словами експертів, медіана ціни оренди 1-кімнатної квартири у Києві у вересні збільшилася на 18% і наразі становлять 13 000 грн; 2-кімнатної — 19% та 19 100 грн відповідно, а 3-кімнатної — 11% та 30 600 грн відповідно.

Аналітики назвали це «феноменом вимивання дешевих квартир». Адже під час високого сезону попит на нерухомість зазвичай зростає — дешеві варіанти нерухомості швидко вимиваються з ринку, оскільки їх купують чи орендують.

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Раніше аналітиків M2bomber називали середню вартість оренди 1-, 2- та 3-кімнатних квартир в Києві.

Фото Pixabay

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