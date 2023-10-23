У Києві стрімко зросла вартість оренди квартир: в яку суму обійдеться «найдешевше» житло

У Києві різко здорожчала оренда квартир: якщо влітку найчастіше однокімнатні квартири здавали за 8 тисяч гривень, то наразі йдеться про близько 10,4 тисячі гривень.

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Як повідомляє finance.ua з посиланням на аналітиків M2bomber, середня вартість оренди столичного житла за останні 6 місяців зросла майже на 6 500 грн — з 11 142 грн до 17 500 грн. За останній місяць ціни зросли майже на 600 грн.

За даними аналітиків, найчастіше 1-кімнатні квартири у Києві здають по 10, 4 тисячі гривень, 12 тисяч гривень, а також 15,2 тисячі гривень. Таких оголошень налічується 7,9%. Також є пропозиції за 8,8 тисячі гривень (7,2%) та 7,2 тисячі гривень (3,9%).

2-кімнатні квартири найчастіше здають по 15 тисяч гривень — 13,3% оголошень. Часто зустрічаються ціни 10 тисяч, 12 тисяч та 20 тисяч гривень (6,2%), а також 18 тисяч та 26 тисяч гривень (4,3%).

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3-кімнатні квартири у Києві найчастіше здають по 15,6 тисячі гривень — 9,7% таких оголошень. Також зустрічаються квартири за 30 тисяч (7,9%) та 18 тисяч гривень (6,7%).

Нагадаємо, що влітку експерти зазначали, що найдешевшим районом Києва, де можна було як купити, так і орендувати квартиру, був Деснянський. Так станом на червень 2023 року середня ціна однокімнатної квартири в цьому лівобережному районі на «вторинці» становила 42 000 доларів (у Дніпровському аналогічне житло коштувало в середньому на 10 тисяч більше, а у Голосіївському — на 20 тисяч.

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Фото Pixabay

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