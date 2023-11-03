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Польські перевізники відклали початок страйку на українському кордоні та збираються заблокувати три пункти пропуску

10:06 3 листопада 2023
Кордон з Польщею

Польські перевізники, які раніше анонсували 3 листопада початок тривалої акції протесту на пунктах пропуску через кордон з Україною, перенесли заявлений захід.

Як повідомляє «Укрінформ», новою датою акцій поряд із трьома найбільшими контрольно-пропускними пунктами Корчава — Краківець, Гребенне — Рава-Руська та Дорогуськ — Ягодин названо 6 листопада.

Співорганізатор протестних акцій Томаш Борковський у коментарі інформагенції заявив, що акції одночасно розпочнуться о 13−00 за київським часом. Вони були офіційно зареєстровані польськими перевізниками з місцевою владою та триватимуть до 3 січня 2024 року.

За його словами, гуманітарні та військові вантажі протестувальники пропускатимуть, а рух вантажівок — блокуватимуть. Польські перевізники хочуть «рівних можливостей» з українцями.

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«Ми взагалі не хотіли б організувати цю блокаду. Якщо наші вимоги будуть виконані, ми не блокуватимемо. Однак досі не видно, що хтось хотів би із нами говорити», — зазначив він.

Польські перевізники вимагають відновлення системи дозволів для їхніх українських колег, а також виключення польських вантажівок, які їдуть порожніми з України, із системи е-Черга. Адже, за словами Борковського, порожняк змушений чекати на кордоні 10−12 днів.

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Також він зазначив, що організатори акцій виступають за те, щоб перестали видавати ліцензії транспортним компаніям із капіталом поза Євросоюзом. Йдеться не лише про українців, а й турків, грузинів, росіян та білорусів, які реєструють багато компаній у Польщі

Тим часом у Прикордонній гвардії Польщі наголошують, що протести відбуватимуться за межами кордону. Самі прикордонники пропускатимуть усі транспортні засоби відповідно до стандартної процедури.

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Нагадаємо, що навесні цього року польські фермери блокували залізничні колії, протестуючи проти експорту агропродукції з України.

Ілюстративне фото зі сторінки української прикордонної служби у соцмережах

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