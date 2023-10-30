Польські перевізники загрожують на два місяці заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною: у чому причина

Якщо навесні цього року в Польщі запроваджували торгівельні обмеження на певні позиції агропродукції з України, а місцеві фермери навіть блокували колії, то наразі своє невдоволення збираються висловити польскі перевізники — вони прогрожують страйком на кордоні між двома країнами.

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Як повідомляє «УкрАвтопром», якщо раніше перевізники збиралися влаштувати акцію на одному з пунктів пропуску, то наразі планують протягом двох місяців перекривати усі наявні в’їзди з України. Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.

Зазначається, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Польські перевізники вимагають:

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повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи «Шлях».

Тим часом у Міністерстві відновлення України повідомляють про початок тестування камер автоматичної фіксації у найбільшому вантажному пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» в рамках проєкту єЧерга. Зазначається, що камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі єЧерга, та автоматизують процес перетину кордону.



Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що обстежуються ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер.



Зазначається, що процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:

вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску;

камера автоматично зчитує номери транспорного засобу;

відбувається автоматична перевірка на наявність авто в єЧерзі;

екран сигналізує водію про «зелене світло» на в'їзд в пункт пропуску.

Якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані. Тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.



Нагадаємо, що минулого року польскі перевізники вже блокували кордон, висуваючи, зокрема, вимогу щодо окремої смуги для порожніх вантажівок, що повертаються до Польщі з України.

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Фото зі сторінки «УкрАвтопрому»

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