Відпустка для військових за сімейними обставинами: у яких випадках вона передбачена і як її оформити

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

РЕКЛАМА

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, питання відпустки за сімейними обставинами регулюється законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, повідомляє ICTV.

«Щорічна основна відпустка на період воєнного стану може тривати не більше 30 діб. А відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення — не більше 10 календарних днів. Кожна відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець», — каже фахівець.

Читайте також: Компенсація входить до спадщини й буде отримана відповідно до заповіту чи закону: нові зміни у виплатах військовим та поліцейським

РЕКЛАМА

Щоб оформити відпустку за сімейними обставинами, необхідно:

написати рапорт безпосередньо на ім’я командира частини;

додати документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Наприклад, свідоцтво про народження чи смерть, медична довідка тощо.

В законі прописані випадки, які надають військовослужбовцю можливість отримати відпустку за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення:

РЕКЛАМА

у разі укладання шлюбу — до 10 календарних;

у разі тяжкого стану здоров’я або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата чи сестри, батька чи матері дружини, чи особи, в якої військовослужбовець перебував на вихованні, — до 7 днів;

у випадках тяжкого стану здоров’я або смерті інших родичів та рідних — до 3 календарних днів;

у випадках пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім’ю військовослужбовця або кровних рідних чи родичів дружини (чоловіка) — до 15 календарних днів;

у разі необхідності присутності військовослужбовця для сім’ї — до 3 днів (за рішенням командира військової частини один раз протягом календарного року.

За рішенням командира військової частини, військовослужбовцям можуть надавати відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.

Нагадаємо, що за певних умов військовослужбовець під час відпустки має право виїхати за кордон.

РЕКЛАМА

Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними Військами ЗСУ у соцмережах

28

Читайте нас у Facebook та Instagram