Компенсація входить до спадщини й буде отримана відповідно до заповіту чи закону: нові зміни у виплатах військовим та поліцейським

Нещодавно набув чинності Закон № 9638 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який підписав Президент України 2 жовтня 2023 року. Закон пропонує багато змін щодо військової служби, служби цивільного захисту та поліцейських, а також їх правових та соціальних гарантій, пояснює авдокатка Аліна Вдовцова.

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«Відтепер закон уточнює строк перебування на лікуванні військовослужбовців: загальний час перебування в лікувальних закладах та у відпустці для лікування — не менше 1 тижня, але не більше в цілому 4 місяців підряд, — зазначає Аліна Вдовцова. — Лікування може тривати більше 4-х місяців, якщо це передбачено законодавством. Загальний час лікування за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд.

Компенсація за невикористані дні відпустки при звільненні з військової служби. При звільненні з військової служби можна отримати компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки: за неповнолітніх дітей та повнолітніх, які мають інвалідність з дитинства I «А» групи; для УБД, постраждалих учасників Революції гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни та ін. Компенсацію можливо отримати за весь час проходження військової служби, а не тільки за попередній рік".

Якщо військовий помер чи загинув, додає адвокатка, компенсація виплачується членам його сім’ї: дружині (чоловіку); за її (його) відсутності — повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від віку); якщо військовий не перебував у шлюбі та не має дітей, — батькам або особам, які перебували на його утриманні.

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«Якщо такі члени сім’ї відсутні, то компенсація входить до спадщини й буде отримана відповідно до заповіту чи закону, — пояснює адвокатка. — При звільненні військовослужбовці (окрім строковиків та за призовом офіцерського складу) здійснюється виплата у наступних розмірах: 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, якщо звільняються: за станом здоров’я; для іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу за контрактом у ЗСУ та звільняються за власним бажанням під час дії воєнного стану; уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду; проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та вислужили не менше 18 місяців з дати продовження контракту, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду; у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом 2 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

50% місячного грошового забезпечення буде виплачено за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше тим, які звільняються з військової служби за підставами: закінчення строку контракту; за віком; скорочення штатів або проведення організаційних заходів; систематичне невиконання умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця), зазначеними в пунктах 1 і 9 частини другої статті 31 Закону України «Про розвідку»; визначеними пунктом 1 частини другої статті 36 Закону України «Про розвідку»; пряме підпорядкування близькій особі (якщо неможливо перевести на іншу посаду); відкликання мандата на право військової капеланської діяльності; сімейні обставини або інші поважні причини; набуття права на пенсію за вислугу років.

25% місячного грошового забезпечення можна отримати за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше тим, які звільняються з військової служби за власним бажанням та через сімейні обставини або з інших поважних причин у мирний час.

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Для військовослужбовців за призовом осіб офіцерського складу: 50% місячного грошового забезпечення виплачується у разі звільнення з військової служби: у зв’язку із закінченням строків служби; за станом здоров’я; через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (у мирний час); у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Також відтепер дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» поширюється на іноземців та осіб без громадянства, але лише в частині грошового забезпечення та відпусток. Нововведень щодо грошового забезпечення вищезазначеної категорії осіб цей закон не передбачає та містить аналогічні норми, викладені у постанові КМУ № 884 від 30.11.2016.

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