«Динамо» без Буяльського та Ярмоленка програло перше «класичне» новому тренеру «Шахтаря»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 3 листопада, у Києві принциповим всеукраїнським дербі між «Динамо» та «Шахтарем» стартувала ігрова програма 13-го туру чемпіонату України з футболу.

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Чемпіонат України. 13-й тур

«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Зубков, 53). Юніорські склади — 2:0.

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак, Бражко, Шепелєв, Караваєв, Волошин (Пономаренко, 87), Шапаренко (Царенко, 83), Беніто (Супряга, 83).

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«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров (Ракицький, 34), Степаненко, Криськів, Невертон (Гочолейшвілі, 76), Зубков (Назарина, 76), Судаков, Сікан (Келсі, 90+3).

Перед матчем футболісти обох команд вшанували пам'ять відомого спортивного журналіста Артема Франкова, який помер після чергового перенесеного інсульту у віці 53 років. Віддаючи пам'ять багаторічному головному редактору журналу «Футбол», капітани під загальні оплески вручили клубні іменні футболки дітям Артема Вадимовича…

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Що стосується самої гри, то «Динамо» не дорахувалося не лише дискваліфікованого форварда Ваната, але також капітана команди Буяльського, у якого було діагностовано м'язову травму, та Андрієвського, який підхопив коронавірус. Утім, з перших хвилин був помітний шалений настрій киян, які змушували принципового суперника помилятися й регулярно створювали моменти біля воріт «гірників». Найреальніший шанс відкрити рахунок втратив Караваєв, якого класним пасом у центрі штрафного майданчика знайшов Шапаренко, але після удару Олександра з району 11-метрової позначки м'яч пролетів поряд зі стійкою.

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Втім, «Шахтар» перетерпів і незабаром після перерви відкрив рахунок. Невертон класним пасом із лівого флангу знайшов у штрафному майданчику Зубкова, і той другим дотиком «прошив» Бущана — 0:1.

Після пропущеного м'яча запал динамівців кудись різко зник, атаки втратили гостроту й тривалі розіграші м'яча на половині поля «гірників» до небезпеки не призводили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу «Шахтаря», тим самим продовживши невтішну серію для «Динамо», яке не може обіграти принципового суперника в чемпіонаті з квітня 2021 року.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 26 очок (12 матчів);

2. «Полісся» — 25 (12);

3. «Шахтар» — 24 (11);

4. «Дніпро-1» — 24 (12);

5. «Рух» — 20 (12);

6. «Чорноморець» — 19 (11);

7. «Динамо» — 16 (10);

8. «Колос» — 16 (12);

9. «Ворскла» — 14 (12);

10. ЛНЗ — 12 (12);

11. «Металіст 1925» — 12 (11);

12. «Оболонь» — 12 (12);

13. «Олександрія» — 10 (12);

14. «Зоря» — 9 (10);

15. «Верес» — 7 (11);

16. «Минай» — 5 (12).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).

Також у рамках 13-го туру будуть зіграні наступні матчі: ЛНЗ — «Колос» (4 листопада); «Минай» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Чорноморець», «Верес» — «Зоря» (5 листопада); «Кривбас» — «Полісся», «Дніпро-1» — «Олександрія», «Рух» — «Оболонь» (6 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуню-дружину ексфутболіста збірної України Артема Шабанова понівечив косметолог.

Фото ФК «Динамо»

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