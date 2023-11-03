«Кинули в чорний список та видалили листування»: красуню-дружину ексфутболіста збірної України понівечив косметолог (фото)

У неприємну історію потрапила дружина захисника житомирського «Полісся» Артема Шабанова, який разом зі своїм клубом нещодавно сенсаційно обіграв київське «Динамо» в УПЛ.

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Дівчина звернулася до косметолога, щоб пройти курс зволоження обличчя, але натрапила на неякісний препарат, який дав зворотну реакцію.

«Коли я повністю розрахувалась за процедуру, то попросила показати мені упаковку, — написала Юліана на своїй сторінці в Instagram. — Лікарка сказала, що вже викинула у смітник та не хоче діставати звідти. У результаті вона показала мені упаковку, тримаючи у своїх руках, але коли я взяла до своїх рук та перевернула, то побачила термін придатності.

Я попросила повернути мені гроші, але мене кинули до чорного списку та видалили все листування. Заяву до поліції я вже написала. І вже знаю одну дівчину, якій ця лікарка спалила обличчя — тепер вона зі шрамами".

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При цьому дружина футболіста показала результати «косметичної процедури», яка фактично понівечила її обличчя.

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Зазначимо, що Артем Шабанов виступає за «Полісся» з липня нинішнього року, куди перейшов з угорського «Фехервара». У складі житомирського клубу ексзахисник збірної України (2 матчі за «жовто-синіх») провів 13 матчів у всіх турнірах цього сезону, голів не забивав.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий футболіст-чемпіон Себастьян Вілья отримав значний термін за домашнє насильство.

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