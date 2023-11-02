Де і коли дивитися у прямому ефірі «Динамо» — «Шахтар»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч 13-го туру УПЛ

У п'ятницю, 3 листопада, центральним поєдинком на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського між командою Мірчі Луческу, яка не може перемогти в УПЛ вже у трьох зустрічах поспіль, і колишнім клубом румуна «Шахтарем», що пробився до півфіналу Кубка країни, стартує програма 13-го туру чемпіонату України з футболу

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З останніх 10 зустрічей грандів у чемпіонаті країни кияни, яким цього разу через дискваліфікацію не допоможе основний форвард Ванат, змогли виграти лише одну (за трьох нічиїх та шести поразок). Та й той успіх датований аж 17 квітня 2021-го (1:0). Цього разу букмекери знову віддають невелику перевагу «оранжево-чорним». Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Динамо» приймає з коефіцієнтом 2,94, на нічию — 3,64, на виграш «Шахтаря», який очолив боснієць Маріно Пушич — 2,43.

Продовжиться програма туру в суботу, 4 листопада, зустріччю в Черкасах між ЛНЗ, що розгромив у минулому турі «Оболонь» (3:0), та «Колосом», який відібрав очки у «Динамо» (1:1).

Ще три поєдинки заплановані на неділю, 5 листопада. «Минай» у матчі з «Ворсклою» зробить чергову спробу відсвяткувати першу перемогу в сезоні, на стадіоні «Лівий берег» під Києвом зіграють «Металіст 1925» та «Чорноморець», який пробився до півфіналу Кубка України, а в гості до «Вереса» в Рівне приїде «Зоря».

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Фінішує тур трьома іграми у понеділок, 6 листопада. У Кривому Розі зійдуться лідери чемпіонату — «Кривбас» та «Полісся», «Дніпро-1», який обіграв у перенесеному поєдинку 5-го туру «Рух» (2:0), на рідному стадіоні зіграє з «Олександрією», що не може виграти 10 поспіль зустрічей УПЛ, а «Рух» зіграє на «Арені Львів» з «Оболонню».

Чемпіонат України. 13-й тур

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3 листопада (п'ятниця)

«Динамо» — «Шахтар» 17:00 «2+2», YouTube-канал Football Hub

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4 листопада (субота)

ЛНЗ — «Колос» 13:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

5 листопада (неділя)

«Минай» — «Ворскла» 13:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»

«Металіст 1925» — «Чорноморець» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Верес» — «Зоря» 17:00 YouTube-канал ФК «Верес» (платна підписка)

6 листопада (понеділок)

«Кривбас» — «Полісся» YouTube-канал ФК «Кривбас»

«Дніпро-1» — «Олександрія» 17:00 УНІАН

«Рух» — «Оболонь» 19:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»

Становище команд:

1. «Кривбас» — 26 очок (12 матчів);

2. «Полісся» — 25 (12);

3. «Дніпро-1» — 24 (12);

4. «Шахтар» — 21 (10);

5. «Рух» — 20 (12);

6. «Чорноморець» — 19 (11);

7. «Динамо» — 16 (9);

8. «Колос» — 16 (12);

9. «Ворскла» — 14 (12);

10. ЛНЗ — 12 (12);

11. «Металіст 1925» — 12 (11);

12. «Оболонь» — 12 (12);

13. «Олександрія» — 10 (12);

14. «Зоря» — 9 (10);

15. «Верес» — 7 (11);

16. «Минай» — 5 (12).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у гостьовому матчі Ліги чемпіонів програв «Барселоні».

Фото ФК «Динамо»

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