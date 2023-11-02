Де і коли дивитися у прямому ефірі «Динамо» — «Шахтар»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч 13-го туру УПЛ
У п'ятницю, 3 листопада, центральним поєдинком на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського між командою Мірчі Луческу, яка не може перемогти в УПЛ вже у трьох зустрічах поспіль, і колишнім клубом румуна «Шахтарем», що пробився до півфіналу Кубка країни, стартує програма 13-го туру чемпіонату України з футболу
З останніх 10 зустрічей грандів у чемпіонаті країни кияни, яким цього разу через дискваліфікацію не допоможе основний форвард Ванат, змогли виграти лише одну (за трьох нічиїх та шести поразок). Та й той успіх датований аж 17 квітня 2021-го (1:0). Цього разу букмекери знову віддають невелику перевагу «оранжево-чорним». Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Динамо» приймає з коефіцієнтом 2,94, на нічию — 3,64, на виграш «Шахтаря», який очолив боснієць Маріно Пушич — 2,43.
Продовжиться програма туру в суботу, 4 листопада, зустріччю в Черкасах між ЛНЗ, що розгромив у минулому турі «Оболонь» (3:0), та «Колосом», який відібрав очки у «Динамо» (1:1).
Ще три поєдинки заплановані на неділю, 5 листопада. «Минай» у матчі з «Ворсклою» зробить чергову спробу відсвяткувати першу перемогу в сезоні, на стадіоні «Лівий берег» під Києвом зіграють «Металіст 1925» та «Чорноморець», який пробився до півфіналу Кубка України, а в гості до «Вереса» в Рівне приїде «Зоря».
Фінішує тур трьома іграми у понеділок, 6 листопада. У Кривому Розі зійдуться лідери чемпіонату — «Кривбас» та «Полісся», «Дніпро-1», який обіграв у перенесеному поєдинку 5-го туру «Рух» (2:0), на рідному стадіоні зіграє з «Олександрією», що не може виграти 10 поспіль зустрічей УПЛ, а «Рух» зіграє на «Арені Львів» з «Оболонню».
Чемпіонат України. 13-й тур
3 листопада (п'ятниця)
«Динамо» — «Шахтар» 17:00 «2+2», YouTube-канал Football Hub
4 листопада (субота)
ЛНЗ — «Колос» 13:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
5 листопада (неділя)
«Минай» — «Ворскла» 13:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»
«Металіст 1925» — «Чорноморець» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
«Верес» — «Зоря» 17:00 YouTube-канал ФК «Верес» (платна підписка)
6 листопада (понеділок)
«Кривбас» — «Полісся» YouTube-канал ФК «Кривбас»
«Дніпро-1» — «Олександрія» 17:00 УНІАН
«Рух» — «Оболонь» 19:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»
Становище команд:
1. «Кривбас» — 26 очок (12 матчів);
2. «Полісся» — 25 (12);
3. «Дніпро-1» — 24 (12);
4. «Шахтар» — 21 (10);
5. «Рух» — 20 (12);
6. «Чорноморець» — 19 (11);
7. «Динамо» — 16 (9);
8. «Колос» — 16 (12);
9. «Ворскла» — 14 (12);
10. ЛНЗ — 12 (12);
11. «Металіст 1925» — 12 (11);
12. «Оболонь» — 12 (12);
13. «Олександрія» — 10 (12);
14. «Зоря» — 9 (10);
15. «Верес» — 7 (11);
16. «Минай» — 5 (12).
Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у гостьовому матчі Ліги чемпіонів програв «Барселоні».
Фото ФК «Динамо»59