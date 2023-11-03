Мірча Луческу після ганебної серії пішов із «Динамо» та завершив кар'єру тренера

Поразка у центральному матчі 13-го туру чемпіонату України від донецького «Шахтаря» (0:1) коштувала місця головного тренера «Динамо» 78-річному Мірчі Луческу.

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Відеоогляд матчу «Динамо» — «Шахтар» — 0:1

Про своє рішення румунський наставник повідомив на пресконференції після матчу.

«Сьогодні не хотілося би говорити про гру. Хочу сказати, що 15 років віддав футболу в Україні. На цьому вирішив завершити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, із гравцями „Шахтаря“. Дякую всім. Хотілося би завершити по-іншому, але всьому приходить кінець — і футбольної кар'єри, і кохання, і життя. Усьому є початок та кінець», — заявив досвідчений фахівець.

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Зазначимо, що Луческу очолив «Динамо» влітку 2020 року та в перший же сезон роботи з киянами зробив золотий хет-трик, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Щоправда, потім результати погіршувалися, на адресу тренера все частіше лунала критика, і в підсумку він прийняв рішення піти на заслужений спокій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» знайшов нового тренера-іноземця в Нідерландах.

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