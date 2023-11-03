ЗСУ знищили за добу 850 окупантів і 24 танки: у Генштабі назвали найгарячіші ділянки фронту

У ніч проти 3 листопада російські окупаційні війська здійснили масовану атаку з повітря, а на фронті протягом доби, що минула, відбулося 50 бойових зіткнень.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області. В той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Втрати особового складу армії ворога станом на ранок 3 листопада перевищили 303 тисячі військових. За добу оборонці України знищили 850 окупантів, 24 танки та стільки ж бойових броньованих машин. Також були знищені 36 артсистем та чотири одиниці РСЗВ.

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Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв`ю виданню The Economist розповів, чим для України небезпечна «окопна війна» та пояснив, що потрібно Силам оборони України. Він також наголосив на необхідності розширення мобілізації.

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Фото Генштабу ЗСУ

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